Europa donijela bitnu odluku koja se odnosi i na Hrvatsku: ‘To nije poštena praksa’

Nakon dugogodišnjih nastojanja, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan u srijedu je obznanila kako su izglasane nove uredbe o zaštiti potrošača. Sve je počelo još u ožujku 2022. godine, nacrtom prijedloga Europske direktive o zelenoj tranziciji, kojim je predviđeno donošenje uredbi o sprječavanju nepoštene trgovačke prakse i zaštiti potrošača. Sad je to konačno učinjeno.

Pompozno najavljivanim odredbama o sprječavanju kontroliranih kvarova, proizvođačkim jamstvima kvalitete te objedinjenim oznakama ekološke učinkovitosti i kvalitete, nastoji se povećati kvaliteta proizvoda i spriječiti nepoštene proizvođačke i trgovačke prakse. Kako je istaknula Borzan, istraživanja su pokazala da 94 posto potrošača smatra da su uređaji nekoć trajali dulje. Uz to, istraživanja su pokazala da se kućanski uređaji i elektronika kvare najčešće dvije ili tri godine nakon početka korištenja, najčešće oko isteka jamstva.

“Ovime smo konačno stavili građane ispred profita i poručili industriji da je dosta s praksama koje trenutno provode”, istaknula je Borzan u Bruxellesu.

Odredbe koje su značajnom većinom glasova prihvaćene u Europarlamentu države bi članice trebale u vlastito zakonodavstvo implementirati u sljedeće dvije godine. Naravno, industrija se tome usprotivila i ponudila svoje razloge zbog čega im ovakav potez Europske unije nikako ne odgovara.

“Zanimljivo je kako industrija u svojim objašnjenjima tvrdi da stalno izbacuju nove linije, a dijelova za stare nema, zato što potrošači zapravo stalno žele novi dizajn. To je suludo i netočno. Mogu zamisliti da netko želi nove cipele zbog novog dizajna, ali tko često kupuje nove perilice za suđe ili mašine za pranje rublja jer je izašla nova linija? To je vrlo rijetka ekstravagancija”, zaključila je Borzan i pozvala proizvođače da se što prije prilagode novim pravilima, jer će potrošači to cijeniti.

Govoreći o potrošačima, pogotovo onima u Hrvatskoj, situacija je potpuno drugačija. U Europskom je parlamentu istaknuto kako kupnja novog kućanskog aparata ili elektronske potrošne robe predstavlja velik trošak za građane, ali i veliku gnjavažu s jamstvima, servisima, trgovcima, pa i samim proizvođačima u slučaju kvara ili nekog nedostatka na uređajima. Praksa pokazuje da je takvih situacija sve više.

“U zadnje vrijeme imamo jako puno prigovora. Osnovni problem čak i nije s uređajima koji nisu kvalitetni. Osnovni problem na našem tržištu je to što se plasiraju na tržište proizvodi koji su vraćeni kao pokvareni. Nemate kontrolu je li prodan nov i ispravan uređaj. Potrošači imaju gadnu naviku, jer ih trgovci tjeraju da otvore uređaj u prodavaonici, a tamo ne mogu provjeriti radi li on na adekvatan način. Onda ga prevezu doma na neadekvatan način i sami sebi će si napraviti probleme. Ono što je veliki problem u zadnjih mjesec dana je da ovlašteni servisi i proizvođači tvrde da je potrošač sam prouzrokovao kvar. U tom slučaju tvrde da nemaju pravo vratiti uređaj, a to nije poštena trgovačka praksa”, otkrio nam je predsjednik riječke udruge Potrošački centar, Marko Paripović.









Pred proizvođače su stavljeni veliki zadaci. Oni će morati uvesti obveznu oznaku trajnosti uređaja. To je svojevrsno proizvodno jamstvo kvalitete. Paripović je to usporedio s rokovima trajanja hrane, ali i naglasio jedan veliki problem, koji se zapravo tiče svega vezanog uz proizvode široke potrošnje.

“Ovdje se pokušava napraviti da proizvođač odgovara za kvalitetu svojih proizvoda, kao kod hrane ili nekih drugih stvari, no problem je što nitko ne nadgleda kvalitetu njihovih proizvoda. Čudno je da neki proizvođač automobila vraća cijelu seriju natrag, ali to čini zato što ga jako puno košta ako to ne napravi. Nekih četiri posto od njihove godišnje zarade ih može koštati i zato oni prijavljuju kvarove u serijama putem RAPEX-a, odnosno zaštite tržišta od nepoštene poslovne prakse i nekvalitetnih proizvoda”, istaknuo je Paripović.

Trajnost svojih proizvoda, proizvođači će morati dokazivati posebnim oznakama duljeg jamstvenog roka. Osim toga, morat će s građanima bolje komunicirati jamstvene uvjete, ali i pratiti da im se proizvodi ne kvare tako brzo kao sada. Prilikom donošenja ovih odredbi mnogo je riječi bilo o programiranim kvarovima. Rezultat je to provedenih istraživanja koja su pokazala da se kućanski aparati, najčešće mobiteli, printeri, perilice rublja i televizori, kvare uglavnom po isteku garancije. No, šef riječkog Potrošačkog centra smatra da takvo što ne postoji.









“To bi podrazumijevalo da morate imati neki proces. Je li to program koji se isprogramira pa nakon nekog vremena isključuje određene funkcije uređaja ili neka s predumišljajem smišljena akcija da bi se organizirale te stvari? Dakle, programirani kvar je izmišljen pojam. Dovoljno je da imate nekvalitetu. Znate točno po proračunima koliko određeni materijal može izdržati ponavljanja određenih radnji i to onda nije programirani kvar, nego se radi o nekvaliteti”, istaknuo je.

Osim što bi trebali biti bolje informirani, građani bi se mogli obraniti od nekvalitetnih i lako kvarljivih proizvoda kolektivnim tužbama. One su, ističe Paripović, itekako moguće, ali u Hrvatskoj nisu osigurani uvjeti za njihovo pokretanje. Uz to, potrošači, niti udruge za njihovu zaštitu nisu uključeni u izradu zakonskih propisa koji bi trebali služiti upravo njima.

“Bojim se da mehanizmi koji će kontrolirati provedbu tih novih zakona nisu adekvatni i u praksi se nikad ne provjerava postoji li infrastruktura za provođenje takvih promjena. Ako ćete pogledati kakva je servisna služba, problem je svih servisa u EU to što proizvođači ovlaštenim servisima ne plaćaju troškove koje bi trebali plaćati da bi se provodile te zakonske odredbe. Drugim riječima, kad se nešto pokvari, prodavač traži da to sami riješite s trgovcem. Trgovac se izvlači na ovlašteni servis, a servis se izvlači na proizvođača. Tako se vrte u krug, a vaš uređaj stoji pokvaren mjesecima”, dao je samo jedan primjer onoga što se događa na tržištu.

Proizvođači će posebnim oznakama morati jamčiti i da je njihov proizvod ekološki prihvatljiv, biorazgradiv ili klimatski neutralan. No, više neće smjeti prodavati proizvode i usluge koji su ugljično neutralni, jer je znanstveno dokazano da takvo što nije moguće postići. Unatoč ovim mjerama, činjenica je, tvrdi Paripović, da se u protekle dvije godine, otkako su se pojavile prve odredbe o jamstvima kvalitete proizvoda, zaštita potrošača srozala, odnosno prijašnje su odredbe o kontroli kvalitete osiguravale bolje uvjete za zaštitu potrošača.

“Jasno je da kvaliteta nije ono što se cijeni danas, a to ne vidite samo što se tiče proizvoda, već i u političkom, znanstvenom i bilo kojem smislu. Oni koji su kvalitetno proizvodili uređaje su jednostavno nestali s tržišta. Ljudi, naročito Hrvati, gledaju da uzmu nešto što ima funkciju po što nižoj cijeni i zanemaruju kvalitetu”, zaključio je šef Potrošačkog centra, ustvrdivši da krivicu zbog lako kvarljivih uređaja snose svi pomalo.