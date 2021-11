‘EU NIJE OBEĆANA ZEMLJA’! Ljestvica koja Plenkovića bode u oči: Ispred nas su ‘siromašni’ Poljaci, Turci, Bugari, Rumunji i Ukrajinci!

Autor: Dragan Tomaševski

Hrvatska se u svom svekolikom i sveopćem nazadovanju nije spustila na razinu Mongolije. Prema najnovijem IMD World Competitiveness indeksu za 2021. godinu, ona je još ispred Mongolije: nalazi na 59., a Mongolija na 60. mjestu.

To, naravno, ne znači da se za koju godinu na njezinu razinu neće spustiti. Hrvatska sve više postaje jedna od tipičnih država istočne Europe u kojoj su sanjarenja o “euroatlantskim integracijama” ostala jedina duhovna veza sa Zapadom.

Na ovom nedavno objavljenom indeksu konkurentnosti ispred Hrvatske su, očekivano, Slovenija, ali i manje očekivano Rusija, Poljska, Rumunjska, Turska, Bugarska i Ukrajina – tim redoslijedom na ljestvici. Spekulirati hoće li se Hrvatska kao prva europska država i uz to još i članica EU-a naći iza Mongolije bio bi već cinizam.

“EU nije obećana zemlja”

Međutim, nemoguće je ne pomisliti na prvu usporedbu jedne europske države s Mongolijom, a riječ je o antologijskom tekstu “Grčka je poput Mongolije” dr. Hansa Wernera Sinna, glavnog njemačkog ekonomista i tada još direktora supermoćnog “ifo” instituta. Naravno, dr. Sinn nije se brinuo o Mongoliji kao Mongoliji.

Te godine u EU-u je još bio aktualan strah od grčkih dugova i opasnosti da njezin bankrot ne “rasturi” cijelu eurozonu pa su nordijske države predvođene Njemačkom pokušale Grčku “izgurati” ne samo iz eurozone nego i iz EU-a, što se smatralo kudikamo boljim rješenjem.

Postoji cijeli niz paralela između Grčke i Hrvatske, ali je Hrvatska srećom ekonomski toliko beznačajna da je nitko neće pokušati “izgurati” niotkud, pa čak ni iz EU-a.

Mjesto Hrvatske na IMD-ovoj najnovijoj listi konkurentnosti, međutim, najnoviji je dokaz da EU nije “obećana zemlja” i da svoje najmanje i najslabije države-članice ne štiti od takozvane “evolucije unatrag”, svekolikog nazadovanja i propadanja u svim sferama, a ne samo ekonomskoj, i masovne emigracije.

Prokletstvo uvoza

To da Mongolija, unatoč stočnom fondu od više od pedeset milijuna životinja, uvozi trajno mlijeko iz Novog Zelanda, Grčka maslinovo ulje i rajčice iz Nizozemske, a Hrvatska maslac iz Irske umjesto da ga onamo izvozi, samo su indicije golemih poremećaja i tek vrhovi ledenog brijega svega što se u tim državama događa.









Kako IMD uporno upozorava u svakom uvodu godišnjih izvješća, konkurentnost jedne ekonomije ne može se reducirati samo na BDP po stanovniku i produktivnost, novostvorenu vrijednost ili BDP po zaposleniku. Tvrtke, poduzeća i poduzetnici moraju se nositi i s političkim, socijalnim i kulturnim izazovima svog poslovanja.

Zato, prema IMD-u, vlade moraju stvoriti okružje u kojem “temeljne karakteristike moraju biti efikasne infrastrukture, institucije i politike koje ne samo omogućuju nego i potiču održivo kreiranje vrijednosti, a time i ekonomski rast”. U perspektivi tih kriterija nije čudno što su ovogodišnji rezultati IMD-a izazvali veliku pozornost u Njemačkoj koja se “srozala” na 15. mjesto, a još 1989. bila je na petom. “Kako je Njemačka mogla pasti tako nisko?” odmah su zabrujali njemački mediji.

Uza sve što navodi IMD, vlade malih, siromašnih i beznačajnih država na jugoistoku Europe imaju još jedan zadatak čija se važnost ne može prenaglasiti: eliminirati opasne iluzije da sredstva iz fondova EU-a mogu donijeti njihov razvoj, odnosno da Hrvatska, Bugarska, Rumunjska i Grčka mogu ubrzanim razvojem sustići mnogo razvijenije države zapadne Europe i svojim građanima omogućiti približno sličan standard. Guenter Verheugen, nekadašnji član Komisije EU-a zadužen za proširenje, otvoreno je rekao da je “EU unija jakih i moćnih država, ne malih i slabih”.

Njemački ifo institut čak je svojevremeno izričito i otvoreno upozorio Hrvatsku na opasnost oslanjanja na fondove EU-a kao glavni izvor investicija.

Površne analize

Komisija EU-a, nažalost, ne analizira svoje države članice ni izdaleka tako temeljito i tako detaljno kako to čini IMD. Stoga nije čudno što kritike rada Komisije EU-a i posebno Ursule von der Leyen postaju sve brojnije i glasnije, a u švicarskim medijima se već javljaju i pitanja jesu li Ursula von der Leyen i Komisija EU-a uopće dorasli svom poslu. Da se Hrvatska ka prva članica EU-a nađe na IMD-ovoj listi konkurentnosti iza Mongolije, nitko u EU-u to ne bi ni primijetio. Raste i broj kritičara koji upozoravanju da na sve veće razlike među državama članicama EU-a nitko ne obraća pažnju.









Umjesto toga, i dalje se “kultiviraju” iluzije o potrebi izjednačavanja životnih standarda sa stavovima da EU “treba voditi računa o razlikama”. S druge strane, mišljenja da su razlike postale prevelike te da treba razmišljati o “demontaži” sadašnje strukture i smanjenju, a ne proširenju članstva iznose se još samo privatno. Isto vrijedi i za tvrdnju da EU bez Švicarske, Norveške i Britanije, ali zato sa zapadnim Balkanom, Ukrajinom i Gruzijom, nema veze s originalnom idejom ujedinjene Europe.

No najveći problem i dalje je šutnja o golemim razlikama u ekonomskim performansama među državama članicama. BDP po stanovniku doduše jest čest predmet mnogih analiza i infografika Eurostata, ali ništa više od toga. Analitike i zaključaka, a kamoli prijedloga rješenja, jednostavno nema. No zato svaka Eurostatova infografika “dužno” prikazuje čak i prosjeke koji su uvijek “boldani” i – onaj 19 država eurozone, kao i onaj svih 27 članica EU-a. Iz tih infografika vidljivo je da Luksemburg ima više od deset puta veći BDP po stanovniku, sa 82.250 eura, od sirote mala Bugarske koja ima samo 6600 eura. To da se Eurostat “ne ženira” računati prosjeke pri razlikama većim od 10:1 izaziva ne samo kritike nego i podsmijeh.

Drastične razlike

Niti jedna asocijacija država u kojoj razlike u plaćama, standardu, BDP-u po stanovniku ili izvozu kao postotku BDP-a prelaze odnos 10:1 ne može se zvati unijom. Pri odnosu 3:1 ili više prosjek već postaje upitan, a pri odnosu 10:1 on gubi svaki smisao. Cinici pitaju kada će Komisija EU-a lansirati još i tvrdnju da je EU “prosječno” bogata unija država jer joj prosjek “bildaju” superbogate države na zapadu Luksemburg, Norveška, Danska, što “pomete” utjecaj onih siromašnih na istoku poput Bugarske, Rumunjske i Hrvatske.

“Ti nemaš kola. On ima dvoja. Jedna su, znači, prosječno tvoja. Zato ga pusti da još više ima – jer poslije prosječno i tako po glavi padne svima.” Tako je Arsen Dedić u svojoj čuvenoj pjesmi “Po glavi stanovnika” ismijavao značenje prosjeka.

Zašto ljudi u Eurostatu ipak izračunavaju i objavljuju takve prosjeke i zašto to Komisija EU-a tolerira, jasno je valjda samo njima. Isto vrijedi i za tvrdnju iznesenu u studiji Komisije EU-a o situacijama u državama članicama da je BDP “po glavi stanovnika” Hrvatske u 2018. godini bio 63 posto europskog prosjeka, isto kao i 2008. godine.

BDP “po glavi stanovnika” doduše jest jedan od najznačajnijih makroekonomskih pokazatelja, ali je on nešto poput ledenog brijega koji krije 99 posto svojih sastavnica. Zato, koristiti ga izvan konteksta razloga koji govore zašto je on u konkretnoj državi visok ili nizak u odnosu na neku drugu nema mnogo smisla. Tko god da sastavlja bilo kakav grafički prikaz BDP-a “po glavi stanovnika” u deset najbogatijih država svijeta bez obzira na godinu, među njima će uvijek biti SAD, Švicarska, Luksemburg i Singapur, isto kao što će na listi konkurentnosti IMD-a na vrhu ili pri vrhu uvijek biti Švicarska, Norveška, Danska i Singapur.

Postoji jedan makroekonomski faktor koji je još neugodniji od BDP-a “po glavi stanovnika” kod kojeg razlike među državama članicama EU-a također osciliraju oko omjera 10:1 ili ga čak prelaze.

‘Strašilo indikator’

Mnogi ga zovu “strašilo indikator” jer se on ne bavi ljudima nego samim državama. On je također još neugodniji i od svog “rođaka”, postotka BDP-a konkretne članice EU-a u odnosu na zbirni BDP cijelog EU-a. Kod Bugarske, Hrvatske, Litve to je 0,3 posto, kod Latvije 0,2 posto, a kod Estonije čak 0,1 posto. “Strašilo-indikator” je neugodan zbog toga što mjeri izvoz industrijskih proizvoda, izražen kao postotak BDP-a država članica unije ili asocijacije država, u najmoćniju državu te unije.

U Europi je ta država očito Njemačka. Kod Češke Republike to je 17,8 posto BDP-a, a kod Hrvatske samo 1,7 posto, što je deset puta manje nego kod Češke Republike i najmanje u Europi, ne samo među članicama EU-a. Slikovito rečeno, kod Njemačke i Republike Češke riječ je o “privredama na istoj osovini”, njihove su privrede toliko integrirane da praktički rade kao jedna.

Suprotan primjer pružaju privrede Hrvatske i Srbije koje ne samo što nisu nikako integrirane, nego na njihovu integraciju nitko i ne pomišlja. Zato i Hrvatska i Srbija traže poslovne i trgovinske partnere desecima tisuća kilometara unaokolo, a ne kod prekograničnih susjeda. Nije čudno stoga što ni jedna ni druga već tri desetljeća “ne mrdaju” od dna raznoraznih ljestvica ekonomske uspješnosti.

Daljnji makroekonomski indikator s razlikom 10:1 je cijena rada. Sat rada u privatnim pogonima u proizvodnoj industriji u Danskoj je oko 45 eura, a u Bugarskoj jedva 5,50.

Srećom, kod produktivnosti novostvorena vrijednost po satu rada nisu 10:1 nego “samo” 3:1 – oko 45 eura u Njemačkoj prema oko 15 u Portugalu. Hrvatska više nema proizvodnu industriju, a ona u Bugarskoj još je u povojima pa se ni jedna ni druga ne mogu uzeti kao referenca za usporedbu – kod država Balkana to nitko ne želi analizirati, previše su beznačajne.

Kako je to više puta isticano u studiji Komisije EU-a o situacijama u državama članicama, “Hrvatska zaostaje za sličnim postsocijalističkim članicama EU-a u srednjoj i istočnoj Europi. Relativno nizak potencijal rasta i dalje će biti zapreka njezinu hvatanju koraka s ostalim državama EU-a”. Tako su šanse Hrvatske da i dalje na IMD-ovoj listi konkurentnosti ostane ispred Mongolije tek teoretske naravi.