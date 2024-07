Englezi nahvalili najveći hrvatski otok: Pogledajte kakve komplimente je dobio

Autor: M.D.

U Hrvatsku dolazi sve veći broj turista. Špica je sezone, očekuju se rekordni posjeti, ali i noćenja. Oni turisti koji ovdje dolaze već godinama znaju što Hrvatska može ponuditi. Oni koji su čuli za Hrvatsku, ali nikad nisu bili ovdje, traže savjete i gledaju recenzije te komentare na društvenim mrežama, ali i u medijima.

Novinari britanskog portala MyLondon odlučili su posjetiti Krk. Ostali su oduševljeni viđenim. Opisali su ga otokom predivne prirode i legendarne prošlosti. No, naglasili su i da je pristupačan. Odmah su u naslovu naveli da je jeftiniji od poznatog grčkog otoka Krfa.

Potkrijepili su to činjenicom da let niskobudžetnim avioprijevoznikom iz Londona do Rijeke, odnosno zračne luke koja se nalazi baš na Krku košta 60 funti (71,43 eura) u ovom trenutku, ali da se cijena spušta na 30 funti (35,71 eura) u rujnu.

Kristalno čisto more

Sami grad Krk opisali su kao šarmantan srednjovjekovni gradić u kojem turisti mogu posjetiti štošta, od katedrale Uznesenja Marijina, Frankopanski kaštel s kojeg se pruža pogled na zaljev. Ističu kako “svaki kutak grada otkriva djelić njegove prošlosti koja je isprepletena živopisnom sadašnjošću”, pišu engleski novinari dodajući da vrijedi obići još i franjevački samostan Košljun i Punat.

Posebno ih se dojmila stjenovita obala, kristalno čisto more te brojni vinogradi i maslinici. Za one koji traže miran odmor, preporučuju plaže, skrivene uvale i zaljeve oko Stare Baške. Onima koji, pak, traže nešto aktivniji odmor, na raspolaganju su brojne pješačke staze.