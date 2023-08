Englez iznenađen nakon povratka u Hrvatsku: ‘Prije 10 godina uvijek sam govorio da je prilično jeftino’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nakon najava o rekordnoj sezoni, mnogi iznajmljivači su digli cijene svojih apartmana i do 50 posto, što je u konačnici rezultiralo spuštanjem cijena za kolovoz. Naime, kako se može vidjeti na brojnim stranicama za iznajmljivanje, cijene nekih apartmana sada idu i u pola cijene jer je popunjenost puno slabija od očekivane.

Krk je jedna od destinacija koja i ove godine ostvaruje dobre rezultate, iako su brojni turisti iznenađeni visokim cijenama u odnosu na prošlu sezonu, piše N1.

“Prije 10, 12 godina, uvijek sam govorio jako je lijepo i prilično jeftino. Ali ovaj put nemam osjećaj da je tako jeftino. Zapravo, u svemu primjećujem da nije jeftino. No jako nam se sviđa ovdje. I dalje ćemo dolaziti, samo što je skuplje nego što je nekoć bilo”, kaže jedan Englez s kojim se slažu i lokalci.





“Ništa ne govorite. Malu mirovinu imam, to nije za živjet’.”

‘Cijene su prihvatljive’

Što se tiče ugostitelja, oni su uglavnom zadovoljni. U jednom od krčkih restorana kažu kako se na njihove specijalitete čeka u redovima.

“Cijene su vrlo prihvatljive. Nismo ih dizali u odnosu na prošlu godinu. Konkurentni smo i cijenom i kvalitetom. To apsolutno cijene i turisti, svaku večer se čeka na stol”, govori ugostitelj Brko.

Na Krku se trenutačno odmara oko 50 tisuća gostiju, što je dva posto manje u odnosu na 2022. godinu.









“Cijene su u 2023. godini išle gore od 10, 15 pa i više posto. Snižavaju li se, nemamo takvih informacija. To ovisi o ponudi i potražnji. Vjerojatno se cijene koje su išle jako gore, ako nije popunjenost na toj razini se snižavaju”, ističe Majda Šale, direktorica Turističke zajednice Krk.

Popustio booking

Privatna iznajmljivačica Dijana Lukšić jedna je od onih koja je morala sniziti cijene.

“Peti mjesec je dao nagovještaj da će to možda biti dobro. To nam je bio jedan od najjačih mjeseci otkad radimo zadnjih sedam godina i onda se jednostavno nešto desilo. Malo je popustio booking. Morali smo spuštati po deset posto, spustiti ponude da bi ponovno dopunili te periode. I sad osmi mjesec ponovno nije popunjen kako smo navikli”, zaključuje Lukšić.









U kampovima kažu da neće snižavati cijenu jer za tim nema potrebe.

“Imamo negdje sedam posto više dolazaka nego prošle godine. Cijene smo podigli nekih 15 do 20 posto, ovisi o terminu. Nijemci malo teže to prihvaćaju, dok Poljaci, Česi… njima je to u redu”, kaže voditeljica recepcije u kampu, Valentina Kožarić.