Ekonomski stručnjak otkrio surovu istinu o situaciji u kojoj je Hrvatska: ‘To je naš blagoslov i prokletstvo’

Autor: Dnevno.hr

Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić, gostujući u Novom danu na N1 televiziji, govorio je o ekonomskim gubitnicima u Hrvatskoj.

On je komentirao podatak kako su plaće u Hrvatskoj u zadnjih deset godina rasle 37 posto, a u Bugarskoj 122 posto.

“Hrvatska raste kad se uspoređuje sama sa sobom, ali kada se usporedimo s drugim zemljama, pogotovo tranzicijskim zemljama, one su daleko više rasle. Ne možemo reći da se Hrvatska približava standardu EU. Političari izvuku ono što njima ide u prilog”, rekao je.





‘Oni govore da se inflacija snižava, no cijene i dalje rastu’

“Oni govore da se inflacija snižava, no cijene i dalje rastu, ali rastu slabije. Političari jedino i rade tu retoriku da sve pokazuju pozitivno. No oni moraju širiti pozitivne vijesti, ali iza zatvorenih rada treba raditi ono što treba, ali to kod nas izostaje.

Zato vidimo da su tu sada Rumunjska i Bugarska, da ne spominjemo Slovačku i Mađarsku. No i oni su sada u problemu jer nemaju vlastiti razvoj i stranci koji su tamo ulagali više nemaju područja da ulažu. Sada oni stagniraju, a mi pričamo da im se približavamo. zapravo oni padaju na nivo Hrvatske”, dodao je.

‘Inflaciju ne možete izbjeći’

Jurčić se dotaknuo i nove afere u HEP-u.

“Ima vremena da se još dogodi nešto i po pitanju afere ‘plin za cent’. To nisu neke tajnovite stvari. Kad je donesen zakon da se neće povećavati cijena plina, ja sam odmah postavio pitanje kako razdvojiti te cijene koje su na tržištu. Ovo sada običan policajac može u par koraka razotkriti”, napomenuo je.

Argentinska vlada je ograničila cijene proizvoda u supermarketima. “Direktan udar na cijene nema nekog velikog efekta jer inflacija će uvijek doći. U vrijeme kada nema inflacije treba se pripremati za inflaciju. Kada gledamo Sloveniju, oni su puno manje intervenirali jer su razvijeniji i stvorili su zalihe. Inflaciju ne možete izbjeći”, objasnio je.

‘Blagoslov i prokletstvo’

Jurčić kaže kako je turizam hrvatski blagoslov i hrvatsko prokletstvo.









“Kada smo sve potrošili onda nam dođe kao spasenje. Taj prihod od turizma uspava Vladu da ne treba ništa raditi. Imamo prihod, blagajna je puna, možemo plaćati dugove, ali zapravo je to vrlo loše”, rekao je.

“Nama se turizam događa. Stanovnici koji nemaju prihode od turizma oni su žrtve. Oni koji imaju plaće 4 puta niže od gostiju koji tamo dolaze, njima je ta hrana tamo 4 puta skuplja. Oni su u 4 puta lošijoj poziciji nego ostali stanovnici. Naši turisti su s prosječnim plaćama od 2 tisuće eura mjesečno i oni se žale na cijene”, objasnio je.

“Turizam u RH socijalna a ne razvojna kategorija”, dodao je.