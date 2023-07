Ekipa iz Sarajeva otišla na Mljet i ispostavila račune: ‘Znate li koliko košta janjetina?’

Autor: Z.S.

Ekipa portala Radiosarajevo.ba, posjetila je hrvatski otok Mljet te je provjerila kako se kreću cijene. Navode kako ih je posebno iznenadila cijena janjetine.

“Mljet je mirno mjesto, bez puno događanja, čak i u jeku sezone, a poznato je i po tome što turistički uspjeh nije proizveo boom u izgradnji na samom otoku. Otok ima samo jedan hotel, većina zgrada je starije gradnje i uglavnom se oslanja na turiste koji će doći na miran odmor sa svojom porodicom”, pišu na početku teksta i navode kako se na otok može doći trajektom, ali i da mnogi dolaze svojim brodovima, kao i katamaranom iz Dubrovnika.

Što se tiče cijena u ugostiteljskim objektima navode kako su očekivane za sezonu na hrvatskom primorju.

Janjetina 66 eura

“Jedna kava doći će vas oko dva eura, boca od 0,33 litara piva 1,7 euro, a limunada košta oko četiri eura. Hrana u konobama je također za one s dubljim novčanicima. Tako će vas doručak koji uključuje kavu ili čaj, kruh, sir, šunku, jaja i voće izaći 15 eura. Ako se odlučite na ručak, kilogram ribe s roštilja košta 67 eura, jedna porcija ovog jela 27 eura, riblja plata za dvije osobe 56 eura, dok je hobotnica s roštilja 28 eura. Za one koji žele luksuz, kilogram jastoga košta 140 eura”, navode, a uz to su priložili cjenik i račune.

“Ako preferirate meso, goveđi odrezak košta 37 eura, piletina s roštilja košta 16 eura, dok je miješano meso za dvije osobe 39 eura. Mnoge konobe nude specijalitete, koje opet dolaze s visokim cijenama. Tako ćete za janjetinu ispod peke platiti čak 66 eura, povrće ispod peke 50 eura, a lešo ribu 59 eura”, ističu.









Kada je desert u pitanju, otkrivaju kako sladoled košta pet eura, a porcija palačinki šest eura, koliko i domaći kolača.

Sarajevski portal za kraj ističe kako su pak cijene u trgovinama poprilično pristupačne.

“Osjetno je skuplje od prosjeka, ali je svakako dovoljno nisko da za odlazak na Mljet ne morate izdvojiti ogromnu sumu novca”, poručuju.