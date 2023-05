‘DVA NAČINA KAKO RAZLIKOVATI UVOZNE OD DOMAĆIH TREŠANJA’! Proizvođač otkrio istinu: ‘Ovime vas varaju strani proizvođači’

Autor: Ivana Jurišić

Na hrvatskim tržnicama pojavile su se prve trešnje. Prodaju se i po 28 eura, ali iako uz njih stoji kako su domaće, naši proizvođači govore kako je to nemoguće.

“Ja ću svoje prve trešnje ubrati tek za dva tjedna, ne prije”, govori nam uzgajivač Branko Sabo iz Brodsko posavske županije.

S njime se slaže i Elizabeta Tufeković koja kaže kako će prve domaće trešnje na tržnice doći najradnije za dva tjedna.





Otkupna veleprodajna cijena tri eura

“Ovo što sada možete kupiti, to su trešnje iz uvoza, iz Španjolske. Jedino ako je riječ o malim, sitnim trešnjama, one su domaće, ali ove krupne koje se prodaju pod domaće one su sigurno iz uvoza”, govori nam Tufeković.

Na naše pitanje kolika će biti cijena domaćih trešanja, Tufeković odgovori kako će se na tržnicama maksimalno prodavati za pet eura.

“Na veletržnicama će otkupna cijena biti za tri eura, a na tržnicama će je ljudi moći kupiti za četiri, najviše pet eura. Nema narod para, pa kad bi bile skuplje, tko bi kupovao tako skupe trešnje”, pita se Elizabeta.

Kao i mnogi drugi OPG-ovi širom Hrvatske i na OPG-u Tufeković imaju problema s visokim troškovima i radnom snagom.

“Pokrpati ćemo se, pobrati će sve šira obitelj, ali nema tko brati. Nemoguće je naći radnike. Dođu ljudi, ali onda ne mogu dugo vrati. Nemoguće je naći nekoga tko bi radio cijeli dan”, žali se ova vlasnica OPG-a.

‘Najbolje se vidi po svježini proizvoda’

Iako su domaće trešnje uglavnom skuplje od onih iz uvoza, većina građana će se ako ima prilike radije odlučiti za domaće. Branko Sabo koji već godinama uzgaja ekološke trešnje nam je otkrio kako razlikovati hrvatsku trešnju od od one iz uvoza.









“Najbolje se to vidi po svježini proizvoda. Ako je trešnja svježa, peteljka će na mjestu gdje je otkinuta biti zelena do žućkasta. Ako je smeđa, znači da je trešnja ubrana prije par dana, dok je ona čija je peteljka pomalo mlohava ubrana i prije sedam dana”, govori Sabo koji napominje kako strani proizvođači koriste razne preparate kojima tretiraju svoje trešnje tako da one izgledaju svježe, ali zapravo nisu .

“Kad je trešnja svježa i nije ničim tretirana ona ne škripi po rukama, već se lijepi, ali se ne lijepi od kemijskih sredstava, već od čistoće. Kad takve trešnje stavite u posudu, one će se zalijepiti jedna uz drugu. Tako ćete najbolje znati jesu li one prave svježe ili vas netko laže”, zaključuje Sabo.