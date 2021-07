DUBROVNIK I NEW YORK POVEZANI IZRAVNOM AVIO LINIJOM: Evo za koliko novaca možete u SAD! Prevoze United i Delta!

Autor: N.K

Dubrovnik je od danas i službeno ponovno povezan izravnom zračnom linijom sa SAD-om. D

Danas će u Dubrovnik sletjeti prvi inauguracijski let United Airlinesa na liniji New York-Dubrovnik.

Izravne letove za SAD nudit će već spomenuti United Airlines i Delta.

Polasci i dolasci

United će Dubrovnik s New Yorkom povezivati preko zračne luke Newark u New Jerseyu dok će Delta Hrvatsku i SAD svojim izravnim letovima povezivati preko njuroške Zračne luka John F. Kennedy. United i Delta od početka srpnja do početka listopada zajedno će nuditi sedam direktnih letova tjedno na relaciji SAD-RH.

Cijena karte

Već sada možete rezervirati povratni let, a prosječna cijena karte u ovom trenutku iznosi oko 4 i pol tisuće kune. Aplikacije za rezervacije predviđaju da bi cijena mogla porasti za 380 kuna u roku od 14 sati.

Trenutno je cijena niska, a što se više bliži vrijeme leta, cijena je skuplja. To se ne odnosi na ‘last minute ponude’.

United i Delta jedne su od najvećih svjetskih aviokompanija i spadaju u sam vrh avioprijevoza.

Tjedni raspored

Iz New Yorka prema Dubrovniku izravni let bit će dostupan ponedjeljkom, utorkom, petkom, te po dva leta četvrtkom i subotom. Iz Dubrovnika prema New Yorku izravni let dostupan je utorkom, srijedom, subotom te po dva leta petkom i nedjeljom.