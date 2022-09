DRŽE SE ZA OTPREMNINE? Hrvatski članovi Uprave Ine još nisu podnijeli ostavku. Cifre bi mogle biti nevjerojatne

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Još se čeka rasplet oko ostavki članova Uprave Ine i to onih s hrvatske strane jer Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić dosad nisu podnijeli ostavke.

A nema ni signala da će to učiniti do srijede, 21. rujna, kada će Nadzorni odbor glasati o njihovom razrješenju koje traži i sama Vlada RH.

Kako piše Jutarnji list, razlog je jasan – ne žele otići bez ogromnih otpremnina na koje bi izgubili pravo ako sami podnesu ostavku.





Zasad se samo može spekulirati kakvi bi to bili iznosi, no prema dostupnim podacima, sigurno se radi o vrtoglavim ciframa. Prema nekim neslužbenim informacijama koje su objavljene u medijima, članovi Uprave Ine, imali su mjesečnu bruto plaću nešto manju od 80.000 kuna. Uz to, dobivaju i godišnje bonuse.

Filipović: Hrvatski članovi Uprave Ine najdalje do srijede

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da će hrvatski članovi Uprave Ine u srijedu na sjednici Nadzornog odbora biti razriješeni ako do tada sami ne daju ostavke.

Kazao je kako je premijer Plenković poslao jasnu poruku članovima Uprave Ine da moraju otići.

“Naš stav je čvrst i jasan – cijela Uprava Ine mora otići. Mađarski predstavnici su poruku shvatili, a što se tiče hrvatskih, ukoliko sami ne podnesu ostavke, bit će, poručio je, smijenjeni u srijedu na sjednici Nadzornog odbora Ine.

“Imaju vremena do srijede sami povući taj potez, ako to ne naprave, u srijedu na sjednici Nadzornog odbora, bit će, prema odluci Vlade – razriješeni. Srijeda je dan kad će na Nadzornom odboru biti donesene odluke”, dodao je. Istaknuo je kako je bitno “iskoristiti ovu situaciju kako bi se promijenio sustav korporativnog upravljanja”.

‘Otpremnine apsolutno neprimjerene’

“To je nešto o čemu sam razgovarao i s mađarskim predstavnicima i složili smo se da se model korporativnog upravljanja koji je trenutno loš – mora mijenjati kako se ovakvi korporativni skandali u budućnosti više ne bi događali”, rekao je ministar Filipović.









Ministar dodaje i da je na Nadzornom odboru, koji je samostalno tijelo, da iskoristi sve one zakonske mogućnosti, kad se govori o tome hoće li netko dobiti otpremninu ili neće.

“Mislim da su bilo kakve otpremnine u ovakvom trenutku apsolutno neprimjerene”, naglasio je.

Mađarski članovi Uprave Ine dali su ostavke

Ferenc Horváth i József Simola, članovi Uprave Ine koje je nominirao MOL, podnijeli su ostavke 16. rujna 2022., unatoč tome što ni na koji način nisu upleteni u nezakonite radnje vezano uz Inu koje su se pojavile u javnosti krajem kolovoza, priopćio je MOL.









“Gospodin Horváth i gospodin Simola bili su članovi Uprave Ine od 1. veljače 2021. godine. Obojica članova Uprave u odlasku bili su zgroženi otkrićima oko slučaja Škugor, te su unatoč potpunoj neupletenosti u taj slučaj pokazali osobnu zapovjednu odgovornost za cjelokupno Inino poslovanje podnošenjem ostavki na svoje funkcije. Obojica će nastaviti obnašati dužnosti članova Uprave Ine do imenovanja njihovih nasljednika kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja kompanije” naveli su u priopćenju.

Prije njih, i to prvi, ostavku je dao predsjednik Uprave, također MOL-ov čovjek, Sándor Fasimon.

Plenković: ‘Tražit ćemo odgovornost svih članova’

Premijer Andrej Plenković još je 31. kolovoza, nakon što je izbila afera s preprodajom plina, izjavio da su vladajući šokirani aferom i da će tražiti odgovornost “svih članova Uprave Ine, i hrvatskih i mađarskih”.

Premijeru je čitava afera s pljačkom Ine naročito teško pala jer su neki od upletenih i uhićenih članovi HDZ-a. Nisko rangirani, isticao je, no i dalje ostaje činjenica da se stranku kojoj je na čelu ponovno dovodilo u kontekst s koruptivnim i kriminalnim radnjama.

Otpremnine poslovna tajna

Na pitanja o izdašnim otpremninama koje čekaju hrvatske članove Barbaru Dorić, Niku Dalića i Darka Markotića jer nisu podnijeli ostavke, unatoč poruci premijera Andreja Plenkovića da Uprava više ne uživa povjerenje Vlade, ministar Filipović je rekao da ne može iznositi detalje njihovih ugovora s Inom jer riječ je o poslovnoj tajni.

“Što se tiče otpremnina, oni imaju regulirane ugovore s Inom, to je sfera poslovne tajne. Nadam se da se nećete ljutiti, ali to je nešto što osobno ne mogu iznijeti, to morate pitati njih”, rekao je ministar.

Iz Ine su ranije neslužbeno potvrdili kako ni Fasimon ni drugi članovi Uprave nemaju pravo na otpremnine jer su zaposlenici MOL-a, a to će ostati i dalje.