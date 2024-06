Drugo lice rada u sezoni: ‘Dvojica spavaju u istom krevetu, kuhari peru WC, slabo mi je došlo’

Autor: M.D.

Iako u Hrvatskoj kronično nedostaje radnika u ugostiteljstvu, pa radna mjesta popunjavamo sezonskim radnicima i strancima, čini se da se neki poslodavci ne trude zadržati svoje radnike, niti ih privući ako im trebaju. Iako, jasno, ima i pozitivnih iskustava rada u sezoni, mnogi se kući nakon ljeta vraćaju s grčem u želucu.

“Vlasnici kafića i restorana, pa i hotela, neuki su, ne poštuju radnike, ne uvažavaju njihova osnovna prava, intimu, pravo na odmor. Iako znaju da je ugostiteljskih objekata u odnosu na raspoloživi broj radnika previše, ponašaju se kao da ništa ne razumiju i čude se kad ne mogu naći radnike. Nažalost, radi se o značajnom broju takvih poslodavaca u Hrvatskoj, koji ne samo da ugrožavaju radnike i vlastiti posao, jer na kraju će takvim ponašanjem sigurno izgubiti, nego ugrožavaju i cijelo tržište i brojne poslodavce koji nastoje dobro i pošteno raditi”, govori za Jutarnji Nataša Kačar, direktorica agencije za zapošljavanje Gate2Solutions i portala Posao u turizmu.

Njena agencija se bavi posredovanjem pri zapošljavanju stranih radnika. S njima je u kontaktu i nakon zapošljavanja, jer im pomaže kad nešto zapne. Istovremeno je i u kontaktu s poslodavcima kojima pomaže naći radnike.

Neugodna iznenađenja

Iako njezina agencija traži ozbiljne radnike, ali i poslodavce, uvijek se mogu dogoditi neugodna iznenađenja. Ovih je dana Kačar dobila nekoliko poziva u kojima su se radnici požalili na svoje poslodavce i uvjete u kojima rade.

“Znate li što oni sve rade?! Evo recimo sad sam čula da su radnici smješteni na sezonu tako da dva radnika dijele isti krevet, tako da ovaj koji nije u smjeni spava dok drugi radi i obrnuto. Jedan krevet na dva radnika, e to još nisam čula. Drugi poslodavac me zove oko nečega, i u priči ja doznam da on zna detalje iz svakodnevice tih radnika u smještaju. Pitam ga kako to zna, on mi kaže da spava s njima u istom apartmanu! Slabo mi je došlo”, šokirana je Kačar, koja je nastavila priču o “radoznalom” poslodavcu.

Pitala ga je kako može tako ulaziti u privatne stvari svojih radnika, no njemu to nije problem. Govori da su se poslodavci počeli ponašati prema radnicima, kao prema robi. Naročito se to odnosi na uvezene radnike iz azijskih zemalja.

“U jednom hotelu zaposlili su 12 umjesto 20 sezonaca i, kako ih je malo, svi rade sve, pa su grill-majstoricu koju je dovela moja agencija stavili da pere suđe, a kuhari peru zahode. A oni su stručni kadar koji smo im jedva pronašli. Oni će kad-tad otići iz Hrvatske, kao i svi oni koji se osjete prevarenima. Jer, jako mi je žao to reći, ne znam što je tim ljudima, ali poslodavci u ugostiteljstvu u Hrvatskoj lažu i muljaju i varaju radnike. Varaju ih za visinu plaće. Rekli su mi radnici iz Azije da su došli na plaću od 1300 eura, a da im je gazda isplatio 700 i rekao im da oni toliko vrijede”, rekla je Kačar.









Drugačija sezona

Objasnila je da je ova turistička sezona drugačija od drugih. Naime, čini joj se da poslodavci odugovlače sa zapošljavanjem sezonskih radnika. Mnogi poslodavci još uvijek traže svoje radnike, iako smo već nadomak srpnja i špice turističke sezone. No, kako se dobar glas daleko čuje, tako se loš čuje još dalje.









“Nisu svi takvi, daleko od toga, ima odličnih poslodavaca koji nemaju nikakvog problema naći i zadržati radnike, s takvima se dogovori za pet minuta, oni poštuju i svoj posao i radnika koji im dolazi. I njima jako smeta i šteti ponašanje ovih muljatora jer polako si stvaramo imidž zemlje u kojoj su ljudi prevareni. Ja kažem tim gazdama – kako vam nije jasno da je sve što radite javno, to vam je sve po društvenim mrežama, nikad nećete dobiti ozbiljnog radnika ako tako nastavite? Umjesto toga takvi često mijenjaju radnike jer im odlaze, što stvara dodatni problem ionako prebukiranim policijskim službama koje administriraju uvoz radnika iz zemalja van EU”, govori Kačar i dodaje da smo zbog toga već počeli gubiti i strane radnike.

Iako je nedavno potpisan kolektivni ugovor u ugostiteljstvu, kojim su plaće radnika povećane za 17 posto, primjetne su sve veće razlike u plaćama. U službenim se krugovima navodi kako su plaće zapravo porasle tek oko 10 posto u odnosu na prošlu godinu. To je jedan razlog zbog kojeg radnici često odlaze ili mijenjaju poslove.

“Neki su smanjili plaće kuharima, neki ih dramatično povećali, kao da se povećao taj jaz, i radnici zbilja moraju dobro paziti ne samo s kojom agencijom rade, jer kao što znamo ima ih svakakvih, već i kojeg poslodavca izabrati da bude pošten prema njima i da im isplati plaću koja je dogovorena”, govori Kačar.

Traži se radnik više

No, zbog toga je na tržištu rada raspoloživ sve veći broj radnika iz Hrvatske, ali i regije. Prema podacima MUP-a, ove je godine do 31. svibnja izdano ukupno 93.786 dozvola za boravak i rad stranih državljana u Hrvatskoj. Samo za sektor ugostiteljstva izdano je 31.422 dozvola, što je trećina ukupnog broja izdanih dozvola.

“Možemo reći da primjećujemo začetak trenda povratka hrvatskih radnika koji su radili u turizmu u drugim zemljama članicama Unije, što se vjerojatno može zahvaliti i boljim uvjetima rada u Hrvatskoj nego prije, gdje su sve veće kompanije u zadnjih nekoliko godina podizale materijalna prava radnika, od plaće nadalje”, govori direktor Hrvatske udruge turizma, Veljko Ostojić.

HUT je ranije proveo istraživanje u kojem su udruge ugostitelja, hotelijera i drugih djelatnika u turizmu zatražila povećanje broja radnika, unatoč rastu troškova poslovanja. Čak 94 posto ispitanika navelo je nedostupnost radnika kao najveći rizik za poslovanje. Rast troškova rada utjecat će na ukupne rashode čak 89 posto hotela i kampova. Većina ugostitelja trebat će više radnika nego lani. Naime, 165 tvrtki traži čak 19.000 radnika.

U ljetnoj sezoni broj zaposlenih u ugostiteljstvu i hotelijerstvu prelazi 160.000. U sektoru se nadaju kako će dobiti između 50 i 55 tisuća radnih dozvola, što znači da im je prije mjesec dana nedostajalo oko 20 do 25 tisuća ljudi. Naročito se to odnosi na kvalificiranu radnu snagu, koja vrlo vjerojatno neće trpjeti neljudske uvjete i “mušice” naših poslodavaca u turizmu.