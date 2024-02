Drele otišao u trgovinu i pao mu mrak na oči: ‘Pogledajte ovu cijenu, prodaju nam smeće’

Autor: Ivana Jurišić

U četvrtak je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio da je stopa inflacije u siječnju usporila na 4,1 posto na godišnjoj razini. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene cijene hrane, pića i usluga za 6,1 posto i usluga koje su rasle za 5,9 posto.

Iako je riječ o najnižim brojkama od listopada 2021. godine, Hrvatska i dalje ima drugu najvišu stopu inflacije u eurozoni, od nas je gora samo Estonija u kojoj je zabilježena inflacija od pet posto.

Najnovije brojke je komentirao i zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar Drele koji je za Dnevno rekao da je i on morao promijeniti svoje potrošačke navike jer su mu cijene u trgovinama jednostavno previsoke.

‘Jedemo europsko i svjetsko smeće’

“Kao i svi Hrvati počeo sam sve više kupovati robne marke trgovačkih centara, onaj tko odgovorno kupuje tako može uštedjeti ozbiljan novac”, kaže Drele dodajući da ga najviše nervira što u trgovinama može naći jako malo hrvatskih proizvoda.

“Jučer sam u jednom trgovačkom lancu vidio svinjetinu po 2,80 eura. To je stvarno upitno tko je i odakle taj netko tu svinjetinu nabavio i po kojoj cijeni. Kada dodate sve moguće troškove i maržu trgovačkog lanca pokušajte izračunati po kojoj je cijeni netko kupio tu svinjetinu i kakva to svinjetina može biti, kakva je to kvaliteta.

Jedemo europsko, pa i svjetsko smeće jer smo siromašni, a država se ne brine da nam da domaću hranu po razumnoj cijeni. Padne mi mrak na oči ne samo kad uđem u trgovinu, već kad idem kupiti bilo što jer malo što toga proizvodimo u Hrvatskoj”, dodaje.

Smanjena proizvodnja pšenice

Komentirao je i najnovije brojke DZS-a koje pokazuju da je proizvodnja pšenice u 2023. godini pala za 14,2 posto u odnosu na godinu ranije, a smanjena je i proizvodnja zobi, uljane repice, šećerne repe i ječma.









“Jedan od glavnih političkih ciljeva Domovinskog pokreta je samodostatnost u proizvodnji hrane, koju želimo postići u što kraćem vremenskom roku, recimo neke tri do četiri godine.









U svijetlu svjetskih poremećaja i sigurnosti ova tema nije nikada bila važnija. Ne daj Bože nekog većeg sukoba koji će zaustaviti europske i svjetske trgovačke puteve i isprazniti police u našim trgovinama, tek onda ćemo shvatiti koliko je važno da imamo hranu za sebe”, kaže.

“U cijelom ovom, novom svjetlu oko političkih odluka oko Fortenova grupe postoji velika opasnost da ogromne poljopvredne površine koje su sada u vlasništvu te kompanije završe u stranim rukama. Nemamo što drugo reći nego jad, bijeda i očaj Plenkovićeve politike.

Mađarska i Slovenija su različitim zakonima na nacionalnoj razini spriječile ili smanjile prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. Sada to isto mora napraviti i Hrvatska”, zaključuje Drele.