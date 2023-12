Dramatično stanje u hrvatskim trgovinama: ‘Nismo uspjeli naći nijedan proizvod koji je pojeftinio’

Autor: Dnevno.hr

Visoka inflacija, osim rasta cijena dovela je i do negodovanja među potrošačima. Aktualna ekonomska slika je dobra, tvrde iz Vlade, ali građani imaju sve više primjedbi. Iako je država lansirala nekoliko paketa protuinflacijskih mjera, one nisu bile od velike koristi.

Rat u Ukrajini, pa rast cijena energenata, a potom i bojazan od uvođenja eura bili su samo neki od faktora koji su se spominjali kao razlozi poskupljenja. No, u jednom trenutku su se cijene nafte smirile, euro je uveden prije gotovo godinu dana, a tržišta su se preorijentirala s ruske na robu iz drugih zemalja.

“Mjere su svojevrsna pomoć, ali nedovoljna na činjenicu da sve ostale cijene rastu. Mi nemamo rast cijena samo ovu godinu, već cijelu prošlu godinu, kada je inflacija bila 13,8 posto. U međuvremenu smo imali prelazak na euro pa još jedan veliki udar na rast cijena. Potrošači trče maraton s cijenama i nikako da ih stignu. Uvijek se zapravo cijene bildaju neosnovano. Prošle godine je bilo poskupljenje energenata i invazija na Ukrajinu i sve je to bilo razlog za enormno povećanje cijena, a kad su cijene energenata pale i išle su subvencije, sa cijenama se ništa nije dogodilo”, istaknula je za N1 predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Ana Knežević.

‘Potrošači trče maraton s cijenama’

Njena, ali i slične udruge koje djeluju u Hrvatskoj, sugerirale su državi da nastavi s dvojnim iskazivanjem cijena, koje bi trebalo prestati za Novu godinu. Knežević ističe kako je puno bolja kontrola kretanja cijena kad su one navedene u kunama i eurima. No, čak i to ne sprječava neke trgovce da manipuliraju cijenama i na akcijama prodaju pojedine proizvode po višim cijenama od regularnih. O takvom smo slučaju pisali ovih dana.

“Da su cijene stabilne, mi bi se navikli, ali budući da nikad ne znate kakva vas cijena čeka kada dođete u dućan, onda ju ne možete ni sa čime uspoređivati. Kad cijene budu samo u eurima, nitko se neće moći orijentirati. Uputili smo zahtjev Ministarstvu financija, međutim ministar je odgovorio da su oni ispoštivali sva pravila Europske unije i da je bilo dovoljno vremena da se građani naviknu”, poručila je Knežević.

Stoga je HUZP angažirao tajne kupce, koji su od kolovoza prošle godine pratili cijene 60 proizvoda i 36 usluga u Zagrebu Sisku i Puli. Cijene u ostalim gradovima pratili su tajni kupci iz pet ostalih udruga potrošača koje su sudjelovale u projektu. Njihovim je djelovanjem za sve nepravilnosti obaviješten i Državni inspektorat. No, posebno je porazna jedna činjenica koju je Knežević istaknula.

“Nismo uspjeli naći niti jedan proizvod koji je pojeftinio. Pratimo stalno poskupljenja, negdje i drastična. Među tim našim proizvodima je i dio onih ograničenih, a tu se pokazuje i da tih proizvoda dijelom nema, na što smo upozorili Vladu. Nije dovoljno samo donijeti odluku i reći da su cijene ograničene, mora se osigurati da ih ima i u dovoljnoj količini”, objasnila je Knežević.









Problemi s poštarima i majstorima

Kraj godine je obično vrijeme pojačane kupnje proizvoda, ali i slanja paketa. Često je da unatoč plaćenoj dostavi poštar ostavi samo ceduljicu, ali ne i pošiljku, pa građani moraju otići do pošte po svoj paket. Zna se dogoditi, kao i u slučaju o kojem smo pisali ovdje, da paket mjesecima stoji i da ga kupac ne može dobiti.









“Pošta je regulirala svojim pravilima da je dovoljno da nas samo obavještavaju. Ljudi puno kupuju online i svašta se događa. Upozoravamo da treba otvoriti pošiljku prije nego je se plati. Ljudi pretežno plaćaju pouzećem, ali kada se plati pouzećem nema mogućnosti povratka novca. Kod online kupnje postoji mogućnost da se novac vrati putem banke. Mi nastojimo što više educirati, ali uvijek ima puno problema”, savjetovala je Knežević.

Problema ima i s majstorima. Njih je sve manje, posao koji odrade ponekad nije dobar, a neki od njih su skloni i naplaćivanju nepostojećih troškova.

“S majstorima imamo sve više problema jer je majstora sve manje. Javlja nam se jako puno ljudi s pričama da im dođe majstor i kaže da će napraviti posao, ali postave uvjet da će cijena biti veća ako potrošač traži račun. Ljudi nemaju izbora, pogotovo u manjim mjestima, moraju prihvatiti pa i sami sudjeluju u nečemu u čemu ne žele sudjelovati. Europska unija traži da se što više popravlja, da se smanji elektronički otpad i da se otvori više majstorskih radnih mjesta, međutim i tu zaostajemo. Nema dovoljno servisa, u servisima nema dovoljno ljudi”, zaključila je Knežević.