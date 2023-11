Drago iz Splita preselio u Njemačku i sada dijeli savjete: ‘Evo kako pronaći vrhunski posao’

Autor: Z.S.

Sociolog Drago Jukić rodni Split prije pet godine zamijenio Njemačkom. U međuvremenu pokrenuo je kanal ‘Projekt Njemačka’ putem kojeg svima koji odluče krenuti njegovim koracima daje korisne savjete. Redovito to radi i putem TikToka gdje je prije par dana pratiteljima da savjet kako pronaći vrhunske poslodavce u njemačkoj.

“Svi majstori u Njemačkoj zaslužuju odlična radna mjesta sa super uvjetima. Ali kod naših ljudi nije baš tako Većina radi ispod cijene koju zaslužuju nabijajući prekovremen sate da bi bili zadovoljni plaćom na kraju mjeseca. Evo vam par savjeta kako da u startu izbjegnete loše poslodavce i pokažete dobrima da ste majstori vrijedni dobro plaćenog posla”, započeo je pa je nizao savjete.





Stigle i reakcije

“Prvo, prilikom prijave obavezno priložite majstorske ispite i diplome. To vam je dokaz majstorske struke. Drugo, priložite preporuke bivših poslodavaca da znaju da su vas teška srca pustili dalje. Treće, nostrificirajte diplomu da se prizna zvanje u Njemačkoj. Veća plaća u startu. Četvrto, u životopisu napiši što si točno na poslu radio”, naveo je i ponudio besplatan tečaj za posao u Njemačkoj.

Njegova objava izazvala je i reakcija: “Njemačka je odavno propala, iskren savjet, zaobiđi Njemačku, gledaj drugu državu”, “Da da, idete i radite ko robovi. Propala Njemačka”, “Ti misliš da je Švabo bolji!? Pa čim čuje odakle dolaziš,zna s kim ima posla i kako da se postavi. Nikada nećeš biti ko Talijan, Španjolac…”

Jukić je, inače, lani u intervjuu za p-portal.net istaknuo da je ideje za projekt došla iz želje da napravi platformu za sve ljude s područja jugoistočne Europe koji se u Njemačkoj nalaze ili u Njemačku žele doći.

Najveći problem

” I sam sam na početku života u Njemačkoj, bez poznavanja jezika i kontakata u blizini, morao dolaziti do svih informacija prilikom integracije u novo društvo, pa sam jednostavno odlučio svoja iskustva podijeliti na jednom blogu koji bi svima bio od koristi”, kazao je , a istaknuo je i najčešći problemi s kojima se ljudi susreću.

“Nepoznavanje jezika najveći je problem, i samim time oni ne poznaju svoja radna prava. Nepoznavanjem prava nalaze se u potencijalno podređenoj poziciji na poslu i stoga im ja pokušavam edukacijom preko mojih tekstova i videa na hrvatskom jeziku objasniti njihova prava. Na kraju krajeva, upućujem ih na institucije i odvjetnika koji bi im u slučaju problema mogli pomoći”, kazao je.

Kriza

Podsjetimo i na to da je njemačko gospodarstvo već neko vrijeme u krizi. BDP je porastao je na tromjesečnoj razini samo u razdoblju od travnja do lipnja, i to za 0.1 posto. U prvom tromjesečju aktivnost je stagnirala, a u trećem se smanjila za 0.1 posto. U četvrtom tromjesečju pokazatelji su slabiji no što se očekivalo.

“Gospodarska aktivnost vjerojatno će se blago smanjiti i u četvrtom tromjesečju 2023.”, procijenila je tamošnja središnja banka u najnovijem mjesečnom izvješću, uz napomenu da će oporavak od tvrdokorne slabosti koja je nastupila početkom ruske invazije na Ukrajinu biti mukotrpan.