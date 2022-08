DOSTA MU JE RAZBACIVANJA STRUJE! Stižu golemi računi, stručnjak predlaže penale za one koji troše previše: ‘To nije ni socijalna politika’

Autor: Dnevno.hr

Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, prije nekoliko dana je u razgovoru za nacionalnu televiziju rekao kako je poskupljenje struje praktički neizbježno jer opskrbljivači mogu do neke razine amortizirati udar, ali ne mogu prodavati energiju po manjoj cijenu nego je nabavljaju.

S njime se slaže i ekonomski analitičar Damir Novotny koji ističe kako nije normalno da u Hrvatskoj poduzetnici plaćaju nekoliko puta više cijene struje od građana.

“To nije ni socijalna politika, kako neki vole reći, već čisti populizam koji je doveo do razbacivanja energije među građanima”, objašnjava analitičar.





Hrvatska nije jedina

Dok trenutačno većina poduzetnika plaća električnu energiju po cijeni od 3.64 kn/kWh, građani plaćaju manje od 1 kn/kWh.

“To je nekoliko puta niža nego u većini zemalja članica EU”, objašnjava Novotny,

“Nije Hrvatska jedina zemlja koja je ponaša na taj način. Uglavnom su to mediteranske zemlje. Italija, Španjolska i Portugal također za jednu jedinicu bruto domaćeg proizvoda troše oko četiri puta više energije nego srednje i sjeverna Europa. Energija je u proteklim desetljećima u Hrvatskoj bila relativno jeftina pa ni kućanstva, ni poduzetnici, a osobito javno sektor nisu vodili računa o potrošnji energije. To je bila stavka koju smo potpuno zanemarivali. Sada kada su cijene u porastu i vidimo da energija nije besplatna. Racionalna odluka ekonomskih aktera mora biti štednja“, smatra Novotny koji objašnjava kako o štednji neće odlučivati političari, već sami građani kada dobiju više račune.

Nova era korištenja energije

“U konačnici će prevladati ekonomski motivi te će kućanstva morati početi štedjeti ako ne žele probleme”, govori analitičar koji smatra kako je upravo ovo vrijeme kada bi Hrvatska trebala iskoristiti energiju koju ima u neograničenim količinama, a to je energija sunca.

“Vrijeme je da postavimo što više solara na naše kuće i zgrade. Ulazimo u novu eru korištenja energije, kada ćemo energiju morati štedjeti, a na rasipati kao do sada. Poduzetnici su već počeli ugrađivati sustave štednje kako bi smanjili račune, a raditi će to još i više. Najveći je problem javna uprava gdje se troši bezobrazno puno energije bez razmišljanja o štednji. To će se morati promijeniti”, uvjeren je analitičar.

Novotny objašnjava kako se Hrvatska ponaša kao da energiju može poklanjati, ali to nije slučaj.









Penali za one koji pretjeruju

“Zbog intenzivne potrošnje rijekom ljetne sezone mi imamo manjak električne energije koju onda trebamo uvoziti. HEP će morati postupno povećavati cijene da se građani počnu privikavati na postupno više cijenu struje dok se ona ne izjednači s tržišnima. Na taj način će opskrbljivačima i proizvođači dobiti svježi kapital za njihove investicije”.

Britanska Vlada je prije nekoliko dana najavila olakšice za one svoje građane koji budu smanjili korištenje velikih potrošača poput perilica i sušilica za rublje u razdoblju najveće potrošnje između 17 i 20 sati. Novotny kaže kako je to nešto o čemu bi trebala razmišljati i kod nas.

“Vlada bi trebala primijeniti mjere penalizacije za one koji troše previše i stimulacije za one koji troše manje. Mogao bi se primijeniti sličan mehanizam kao kod kasko osiguranja automobila gdje oni koji imaju manje štete i manje plaćaju, tako bi trebalo biti i s energijom”, zaključuje Novotny.