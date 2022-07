DOSTA JE NEODGOVORNIH POJEDINACA! Više nema mahnitog uzimanja pretplata: Vještak otkriva, ‘logično je da se provjerava platežna moć’

Autor: Ivana Jurišić

Jučer je na snagu stupio novi Zakon o elektroničkim komunikacijama, koji telekom operatorima omogućuje prikupljanje i elektroničku razmjenu nužnih podataka o podnositeljima zahtjeva za sklapanje pretplatničkih ugovora radi procjene njihove platežne sposobnosti.

Iako su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture poručili da se time ostvaruje cilj od općeg interesa za Hrvatsku, a to je smanjenje broja dužnika i iznosa njihova duga, odnosno smanjenje ukupnog broja blokiranih dužnika u državi budući da se najviše ovrha odnosi upravo na ovršne postupke koje pokreću operatori elektroničkih komunikacija, mnogi građani su se zabrinuli je li ovo još jedan način na koji njihovi osobni podaci mogu doći u krive ruke. O toj temi smo razgovarali sa Đurom Luburom, sudskim vještakom za telekomunikaciju.

“Vlada je u prošlosti uložila velike napore da pomogne dužnicima i blokiranim građanima, a najveći broj blokada građana bio je upravo zbog telekomunikacijskih usluga i telefona koje su pojedinci kupovali, a nisu si ih mogli priuštiti. Stoga je logično da se omogućuje provjera platežne sposobnosti, što će u svakom slučaju smanjiti broj takvih slučajeva u budućnosti”, kaže Lubura.





Povjerljivi podaci šalju se na obradu FINA-i

Jedini stalni sudski vještak za tržišno natjecanje u telekomunikacijama kaže kako je novim zakonom propisano korištenje minimalnog seta podataka potrebnog za procjenu.

“Važno je napomenuti kako će operator imati uvid samo u konačnu ocjenu, bez uvida u detalje. Svi povjerljivi podaci povjeravaju se na obradu FINA-i, Financijskoj agenciji koja je specijalizirana upravo za ovakve poslove i već raspolaže brojnim osobnim podacima građana te ih zasad dobro čuva”, objašnjava Lubura ističući kako telekom operatori neće biti u posjedu nikakvih povjerljivih podataka o korisnicima drugih operatora.

“Po mojem mišljenju nema nikakvog razloga za zabrinutost. Upravo suprotno, ova mjera spriječiti će neodgovorne pojedince da kupuju ono što ne mogu platiti, a to u konačnici pomaže i njima samima, ali i svima nama jer će rizik operatorima biti manji što će u konačnici dovesti do boljih uvjeta za sve nas. Svakako, logično je da telekom operator koji u stvari kreditira građane u kupnji uređaja, bude u mogućnosti imati procjenu o tome može li to taj građanin i platiti. Korisnici koji ne budu imali platežnu sposobnost za kupnju skupog uređaja ili tarife, uvijek će moći kupiti i koristiti nešto primjerenije svojim mogućnostima”, zaključuje Lubura.