DOLAZI NOVO DOBA! EKONOMSKI STRUČNJAK UVJEREN: ‘Hrvatska ekonomija i poduzeća potpuno će se otvoriti prema međunarodnom tržištu kapitala’

Autor: Sanja Plješa

U kratko vrijeme preminula su dva utjecajna menadžera, svojevrsna gospodarska lidera. Jedan je Marin Pucar, predsjednik Uprave koprivničke Podravke, a drugi Dragutin Drk, vlasnik i predsjednik uprave varaždinske Vindije.

Doduše, među njima je i velika razlika u godinama, jer dok je Pucar ‘otišao’ u srednjim, najboljim godinama kada je još mnogo toga mogao dati u poslovnom i menadžerskom smislu, Drk je bio na zalazu karijere jer je preminuo u 84. godini.

Je li njihov odlazak na neki način nagovještaj novog poslovanja i preorijentiranja tih dviju prehrambenih tvrtki, upitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnya.

Na početku je rekao kako dolazi novo doba da se hrvatska ekonomija i poduzeća potpuno otvore prema međunarodnom tržištu kapitala.

“Prije 10 do 15 godina to su učinile slovenske kompanije otvarajući se prema međunarodnom tržištu. U prehrambenoj industriji su to učinile brojne slovenske tvrtke koje su, u međuvremenu preuzele hrvatske kompanije poput Atlantica i Podravke. To se pokazalo uspješnim. U Sloveniji je Lactalis preuzeo Ljubljanske mljekarne. Vrijeme otvaranja prema europskom tržištu u smislu kapitala te otvaranja prema novim modelima upravljanja koje nisu temeljene upravljačkim strukturama i modelima tipičnim za 90-te godine i prvoj poslijeratnoj privatizaciji kao što se to dogodilo Vindiji i Podravci”, rekao je Novotny.









Dodao je kako imamo dvije tipične kompanije koje se nisu mijenjale i koje nisu uključivale strani kapital te su bile prilično ‘autistične’ u smislu utjecaja iz inozemstva.

Novotny smatra da je sada pravo vrijeme da se te dvije kompanije transformiraju u suvremena dioničarska društva otvorena prema tržištu kapitala.

Smrt Dragutina Drka komentirao je i ministar Darko Horvat koji je rekao kako je on “vodio tvrtku, koja je veliki investitor i veliki izvoznik”.









“Siguran sam da je gospodin Drk vodeći jedan takav veliki sustav stvorio sve pretpostavke da svatko tko će doći nakon njega, a siguran sam da će to biti netko od njegovih članova obitelji, sigurno voditi tvrtku i dalje. Izgubili smo još jednog od elite hrvatske gospodarske perjanice. On je gradio ime na korporativnom sustavu upravljanja, ali siguran sam da se taj sustav neće urušiti”, naglasio je Horvat.

Upitali smo Novotnya što misli o tome da će netko iz Drkove obitelji preuzeti vođenje Vindije te hoće li to utjecati na usporavanje modernizacije Vindije, ekonomski analitičar je odgovorio kako “nije problem nasljedstva u Vindiji”.

“Dragutin Drk je do zadnjeg trenutka kontrolirao poduzeće, ali tamo već postoje nasljednici, a to su njegova kćerka i njezin suprug koji su u upravljačkoj strukturi Vindije. No, karizmatični lideri s početka 90-tih polako se povlače pa će se dogoditi tzv. korporatizacija tvrtke. Takva poduzeća postaju korporacije kakve već funkcioniraju u nama bliskim tranzicijskim zemljama. Nemoguće je održavati u suvremenim uvjetima poduzeće na stari način”, istaknuo je Novotny.

U Podravci već 52 posto udjela čine mirovinski fondovi koji nemaju utjecaja jer je tamo jedna prilično zatvorena struktura upravljanja, naglasio je. Veliki utjecaj ima država koja ima 25 posto udjela u vlasništvu. Većinski dioničari imaju vrlo mali utjecaj. Za razliku od Podravke, u Vindiji je obitelj u vlasničkoj strukturi.









“Kroz internu privatizaciju je zadržana struktura prilično otporna na vanjske utjecaje. Oni su relativno dobro ‘plivali’ u tim okolnostima, međutim, koliko mi je poznato visoko zaduženi i vjerojatno će biti problema zadržati stabilnost poslovanja”, zaključio je Novotny.