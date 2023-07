Dobili ste na lotu? Čestitamo, evo koliki ćete porez morati platiti

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U petak se u Helsinkiju izvlači još jedan Eurojackpot. Sretan dobitnik, ako ga izvuku, u subotu bi mogao biti bogatiji za 87 milijuna eura. Dan poslije izvlači se Loto 7, a najsretniji bi mogao osvojiti milijun eura.

Ipak, mnogi koji religiozno uplaćuju igre na sreću, ne znaju kako će na osvojeni iznos morati platiti porez. Na stranicama Porezne uprave piše kako postoje četiri porezne stope koje ovisi o visini dobitka.

Ako osvojite između 750 do 10.000 kuna (99,54 eura do 1327,23 eura) platiti ćete porez od 10 posto, a ako osvojite novčani dobitak između 10.000 i 30.000 kuna (1327,23 eura do 3981,68 eura) platiti ćete porez od 15 posto.





Najviša stopa poreza

Za novčane dobitke iznad 30.000 do 500.000,00 državi ćete platiti 20 posto, a ako ste sretnik koji je u igrama na sreću dobio više od 500.000 kuna (66.361,40 eura), platiti ćete 30 posto poreza.

Isplata, odnosno preuzimanje dobitaka u lutrijskim igrama na sreću obavlja se u roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti dulji od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.

Ako dobitnik u lutrijskim igrama na sreću ne zatraži od priređivača isplatu dobitka u roku, iznos toga dobitka prenosi se u sljedeće kolo odnosno seriju ili se koristi za dobitke u drugim igrama.