DJECA HRVATSKIH TAJKUNA! Razmeću se ‘lovom’, putuju, obožavaju luksuz i izazivaju skandale

Autor: Iva Međugorac

Uz to što se u medijskom prostoru nerijetko eksponiraju djeca hrvatskih političara, pažnju javnosti često plijene i djeca domaćih poduzetnika. Oni o kojima se najviše zna, i oni o kojima se najviše pisalo svakako su nasljednici bivšeg šefa Agrokora Ivice Todorića. Istini za volju, Todorićevi sinovi nikada nisu bili incidentni dečki, ali su medijske stupce punili zbog strasti prema luksuzu, koju nikada nisu krili.

Ivičin sin Ante ljubitelj je Porschea, a prijatelji su ga opisivali kao kolekcionara koji je u garaži ima nekoliko luksuznih limuzina. Ako govorimo o proslavama, e tu Todorići ne štede pa je tako primjerice za svadbu zlatnog mladića Ante i nekadašnje hrvatske misice Martine Novosel izdvojena basnoslovna cifra. Na svadbi su Todorići ugostili 300-tinjak ljudi, a te prigode mladenka je odnijenula posebno dizajniranu vjenčanicu, koju je potom zamijenila Versaceovom haljinom, za atmoferu su se pobrinuli Stavros i Jole.

Ante je za svoju Martinu u Dubrovniku organizirao luksuznu rođendansku proslavu, a 50 ljudi koji su tulumarili u elitnom dubrovačkom restoranu smjestio je u hotel Excelsior, priču je pak zaokružio izdvojivši za slavlje pola milijuna kuna.

Ljubavni krah Todorićevih

Ante i Martina roditelji su troje djece, no kada je napuklo Todorićevo poslovno carstvo, raspao se i njihov brak. Ona danas živi u Beču, te je navodno do ušiju zaljubljena u nepoznatog austrijskog biznismena. Brak se raspao i Todorićevoj mezimici Ivi. Njezin suprug Hrvoje nedavno je podnio zahtjev za razvodom braka, ali ona danas živi bolje no ikada te se navodno već može sresti u društvu novog partnera.

Inače, Iva Todorić Balent poznata je po druženjima s poznatim Hrvaticama, Severinom i Andreom Čermak, s kojima rado pozira i na društvenim mrežama. Iva se s Hrvojem vjenčala 2004.godine, a raskošna svadbe organizirana je u Westinu, gdje su gosti uživali u kvalitetnim vinima i morskim plodovima. Prije braka ovaj je par godinama bio u vezi, a za najsvečaniji dan u životu Ivi se vjenčanica ručno šivala u Italiji.









Druženje s ‘duhovnom instruktoricom’

Nekadašnja direktorica Agrokorova marketinga za sebe je tvrdila da je velika vjernica, no odnevavno se spetljala s kontroveznom duhovnom instruktoricom Anom Bučević od koje se ne razdvaja. Javnost je svojedobno svjedočila o Ivinim borbama s kilogramima, govorilo se i o njenom podvezivanju želuca, a jedne je prigode priznala da je kao dejvojčica radila u obiteljskom stakleniku sortirajući cvijeće.

”Kad sam bila mala željela sam biti teta u vrtiću, ali kad sam odrasla svatila sam da bih mogla imati svoj vrtić”, izjavila je ova dama jedne prigode, priznajući da je ideja isparila po završetku studija, na kojega su je usmjerili roditelji. Iva danas živi u očevom dvorcu, kojega je suprug Hrvoje nedavno napustio. Kulmerove dvore, ali i vilu u Gorskom kotaru iznajmljuje te se čini kako poduzetnički duh nije izgubila.

Mlađi Todorićev sin Ivan diplomirani ekonomist i nekadašnji šef NO Agrokora u javnosti je slovio za playboja kojega se moglo sresti u noćnim izlascima i na raskošnim zabavama duž jadranske obale. Ljubovao je s pjevačicom Lanom Jurčević, a nakon prekida skrasio se sa srpskom manekenkom Milicom Mihajlović s kojom je nedavno dobio dijete.









Noćenje Rajićevih za 28 tisuća kuna

Posebna su priča djeca nekadašnjeg dukatova vozača Luke Rajića. Ovaj vlasnik farmaceutske tvrtke na odmore sa sinovima troši tisuće kuna, pa je tako svojedobno Bornu, Luku i Frana odlučio odvesti na odmor u skupocjeni azijski resort, gdje noćenje u dvokrevetnoj sobi stoji 28 tisuća kuna. Rajići su se ipak odlučili za boravak u elitnoj vili, gdje im se pridružila i Lukina sestra Ivana s obitelj.

Odmor na kojega su se prevezli privatnim avionom začinili su dočekom Nove godine u hotelskom kompleksu 4Seasons s pet zvjezdica, a osim uživanja u koktelima i ostalim popratnim aktivnostima, otac Luka sinove je počastio zabavom u streljani, uživali su u jastozima, kavijaru i šampanjcu.

Rajićevi sinovi i inače su skloni ispijanju šampanjca pa su se na društvenim mrežama znali pohvaliti fotografijama Don Perignonoa od 1500 kn, s kojim se zalijevaju tijekom obilaska noćnih klubova.

Rajićev sin Luka na tim istim društvenim mrežama prezentirao je i kolekcije satova koje posjeduje, dok je jedne prigode obznanio kako mu je životni moto ‘Stay Rich, or Die Poor’ (ostani bogat, ili umri siromašan).









Djeca tajkuna vole brzinu

“Kada me pitaju što je život, ja im kažem da je to kad staviš gume za Volkswagen na bijelu kožu novog Mercedesa koji u Hrvatskoj košta 330 tisuća eura”, riječi su ovo Joška Keruma, sina Željka Keruma, koji je javnost skretao na sebe nestašlucima, i brzim vožnjama kako po Splitu, tako i po autocesti.

Nestašluci Hrvoja Žužića, plaćeni su međutim ljudskim životom. Sin velikogoričkog tajkuna i Mesićeva kuma Željka Žužića izazvao je prometnu nesreću u kojoj je poginula 19-godišnja djevojka. Hrvoje je nesreću izazvao vozeći pod utjecajem alkohola, prije toga kobnog dana imao je 19 prometnih prekršaja, a spekuliralo se da su zataškani zbog majke, utjecajne velikogoričke sutkinje. Hrvoje je danas slobodan čovjek jer dobio je kaznu od pet godina zatvora.

Slično je prošao i sin jednoga od najbogatijih Hercegovaca Marijana Primorca ”teškog” oko 60 milijuna eura. Mladi Ivan Primorac koji je usmrtio dvije djevojke upravljajući BMW-om bez vozačke dozvole, što ne čudi jer u to doba imao je 16 godina. Sud mu umanjuje kaznu uz obrazloženje da pootječe iz ‘obitelji društveno prihvatljivog položaja’.

Mladi Tedeschi krenuo od početka

U skupinu bogatih nasljednika jamačno spadaju i djeca umirovljenoga generala Ivana Čermaka, jednog od najvećih naftnih biznismena na ovim prostorima koji okreće milijune, no njegov sin Hrvoje Čermak po sklonostima ka biznisu do sada se u javnom prostoru baš i nije spominjao. Mediji su o Čermakovom sinu iz prvog braka pisali ponajprije zbog prijateljevanja sa Severinom, te zbog njegove sklonosti ka vožnji bolida u Formuli 3, nego li o bilo kakvom poslovnom uspjehu.

Kćeri Jake Andabaka čija se imovina procjenjuje na preko 192 milijuna kuna našle su se na visokim pozicijama unutar obiteljskim poslova, ali i u drugim kompanijama. Ivana Andabak bila je predsjednica uprave Izvor osiguranja, Sanja Gagulić članica je Uprave koncerna Sunce, a bila je i članica NO Izvor osiguranja, Ana Volk članica je uprave za prodaju i marketing.

Sin poduzetnika Emila Tedeschija, Emil Tedeschi junior u obiteljskoj je firmi morao krenuti od početka pa trenutno radi kao trgovački putnik u očevom poduzeću, no Emil junior znatno je poznatiji radi svojega ljubavnog života, jer je naime, nedavno stupio u brak s najimućnijom Hrvaticom Nikom Perenčević koja je od njega starija gotovo dva desetljeća.