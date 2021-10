DIREKTOR SVE OSPORAVA! POTRESNA ISPOVIJEST VOZAČA KAMIONA: Radio sam za jedan lanac, plakao od bolova, istovarivao sam 16 paleta, 12 tona robe! Mi smo robovi

Autor: Iva Međugorac

U vrijeme kada se uvelike progovara o nedostatku vozača kamiona na tržištu rada, svoju priču u pismu Radničkoj fronti iznio je vozač teretnog vozila, koji tvrdi da je bivši djelatnik poznatog trgovačkog lanca NTL te naglašava kako se radi o ‘poslodavcu iz noćne more’. Iako više nije radnik u spomenutoj tvrtki bivši djelatnik kaže da se ondje posluje neprofesionalno, uz mnoštvo nepravilnosti te da je odnos šefova prema djelatnicima nekorektan.

”Svako jutro dolazimo u pet, kamioni su natovareni sa 15 ili više paleta ovisi kako se slaže roba u skladištu. Napominjem da je prosječna paleta teška od 200 pa čak do 1400 kg, a vozač ne zna kakve su palete dok ne otvori teretni prostor i vidi. Onda ti se smrači kad skužiš šta si dobio – ručno (sve na ruke nosiš sam od kamiona do skladišta)”, žali se ovaj vozač te podsjeća da je kamion težak deset tona, a kada se tome doda desetak dona robe, tada to postaje složen posao, uz to naglašava kako ponekad bude i do 12 tona robe jer primjerice samo jedna paleta mlijeka ili šećera teži oko 960 kilograma.

”Sam, bez pomoćnika kao idiot istovaraš ne znaš kad će te kična uhvatiti, ili ne daj Bože slomiš nogu”, žali se ovaj vozač koji tvrdi da neki vozači ipak imaju protekcije kod šefova distribucije koje je potrebno nečime podmititi, bilo da je riječ o suhomesnatim proizvodima, ribi ili pak nekoj novčanici.

Nema prekovremenih

”Dobiju linije tj. trgovine u koje idu lakše palete koje mogu preko rampe pregurati u skladište. To se stalno ponavlja, iz dana u dan. Među najtežim linijama je NTL trgovina koja se nalazi na tržnici u Slavonskom Brodu. Kamion može stati oko 100 metara od trgovine, a vozač sam donijeti robu. Ponekad bude 6-10 i više paleta, bude tu mlijeka, piva, šećera i td. a vozač nema pomoćnika jer ništa nije dao šefovima ispod stola. Slično je i s Kutjevom, Požegom, Osijekom, Erdutom, Bijelim Brdom, Valpovom, Belišćem – ručno se istovara 15-16 paleta. Direktore i šefove ne zanima kako ćeš ti sam istovariti, ali to se mora. Zna se dogoditi da dođeš nakon završenog posla i onda ti šef kaže da imaš još jednu turu, stisneš zube, odradiš i onda dođeš kući plačući od bolova koji su takvi da ne možeš ujutro ustati. Razmišljas da ujutro daš otkaz ali vidiš malo djete i ženu i slomi se u tebi sve pa popijes tablete samo da ne boli i ajmo isto opet isto samo druga linija Ima tu i laganih linija ali ne možeš ih dobiti jer posebni vozači imaju tu čast” žali se ovaj vozač nadalje te naglašava da za normalnu plaću treba dobiti neku vrstu stimulacije koju šefovi djele kako im se dopadneš.

”Netko dobije tisuću, a netko 200 kuna, a prekovremenih nema, dok su za pojedince oni plaćeni i to bude lijepa plaća, plaća vozača kamiona u NTL-u u Osijeku nije ista kao u NTL-u u Zagrebu, Trebalo bi da svi vozači imaju istu plaću, i povisiti plaće u Slavoniji. Ljudi odlaze. NTL može povisiti plaće, ali neće. I tu bi se dalo napisati svašta. Vozači u NTL-u su robovi. A ima i par zanimljivih pitanja: Zašto vozači kamiona u NTL-u u Slavoniji ne mogu imati fiksnu neto plaću minimalno 6500? Gdje su kolegijalni odnosi šefova i vozača? Zašto umorni vozači, kad dođu s terena na kojem su prebacili preko ruke cca 12 i vise tona robe, jos jednu turu moraju odvesti? Zašto se forsiraju vozači do krajnjih granica izdržljivosti? Zašto NTL ne zaposli pomoćnike da olakša vozačima? Da li je nekome palo napamet od glavešina u Zagrebu da dođu da popričaju sa vozačima, da vide kako im je? Zašto na te linije ne ide netko od šefova da se osobno uvjere o uvjetima rada na terenu? Na kraju, nadam se da će se promjeniti nešto ali čisto sumnjam. VOZAČIMA KAMIONA U NTL OSIJEKU dajem podršku …DEČKI DRŽITE SE”, zaključuje vozač u svojem pismu.

Njegova pitanja, kao i sve teze iznesene u pismu provjerili smo i u NTL-u.

Ondje pak smatraju kako se sud o njima ne može donositi na osnovu pisma jednog djelatnika pošto oni zapošljavaju 1.300 djelatnika.

”Sigurno da u našem sustavu ima i dio nezadovoljnih radnika, no mala fluktuacija radne snage nam govori da je velika većina zadovoljna svojim poslom u NTL -u. Navest ću samo nekoliko podataka lako provjerljivih – prosječna plaća u NTL -u među najvišima je od svih poslodavaca u djelatnosti trgovine. Da je isplaćujemo prije zakonskog roka nije potrebno govoriti. Radnici imaju dodatak na staž 0,5 % po godini, po čemu smo jedna od rijetki firmi ne samo u oblasti trgovine. Redovito isplaćujemo Uskrsnicu, regres za godišnji kao i Božicnicu. Velik dio radnika, prema rezultatima rada, prima i neoporezivi dio plaće. Prekovremeni se uredno evidentiraju i plaćaju. Velik dio radnika prima i stimulaciju za ostvarene rezultate rada. Inače svako malo po medijima se provuče priča o nekom poslodavcu kao „najgorem“ na bazi izjave nekog od radnika. Trgovina je radno intenzivna djelatnost sa velikim brojem zaposlenih i naravno da uvijek baš svi ne mogu biti zadovoljni”, kaže nam direktor Martin Evačić uz opasku da se obuci rukovodećeg kadra posvećuje posebna pozornost što rezultira profesionalnim odnosom kakio prema poslu, tako i prema zaposlenicima bez kojih ne bi bilo iznadprosječnih poslovnih rezultata tvrtke.









Ne negira naš sugovornik to da vozači dolaze na svoje radno mjesto svakoga jutra u pet sati, međutim, naglašava kako se radi o normalnim poslovnim procesima koji su prisutni u kompletnoj distribuciji u bilo kojem trgovačkom lancu u Hrvatskoj. ”Da istovaraju ručno jednostavno nije istina, tko ručno može dizati paletu šećera? Gospodin je dao otkaz nezadovoljan svojim radnim mjestom i želim mu najbolju sreću da prema svojim sposobnostima radi kao direktor neke tvrtke”, poručujue Evačić referirajući se i na teze o pojedinim protektiranim vozačima. ”To je ono kao priča iz osnovne škole ‘profesor me ne voli’- odgovornog i dobrog radnika svatko želi zadržati”, naglašava direktor NTL-a koji objašnjava kako je bez prijevoza robe nemoguće organizirati distribuciju, odnosno snabdijevanje trgovina i kupaca. ”rugu turu vozać ni zakonski ne može odraditi zbog ograničenja vremena koje može voziti tako da je ta tvrdnja totalna besmislica”, tvrdi naš sugovornik napominjući kako veliki dio radnika stimulaciju dobiva prema mjerljivim rezultatima rada.

”Da stimulacije dijelimo prema tome kako nam se tko dopada imali bismo pobunu u tvrtki”, navodi Evačić koji demantira teze o tome da dio djelatnika ne dobiva plaćeno prekovremene sate. Kako napominje sati se evidentiraju i plaćaju što je ujedno i zakonska obveza, a uz to NTL u Zagrebu niti nema zaposlenih vozača. ”Ovo je subjektivan doživljaj dotičnog gospodina. Mi sa ostalim vozačima nemamo problema, a komunikacija s njima je stalna”, zaključuje Evačić.