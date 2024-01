Dio umirovljenika će uskoro dobiti povišicu: Evo kome sve na račun stiže još eura

Dugih 13 godina dio umirovljenika po posebnim propisima čekao je da država promijeni sporni zakon kojim im je oduzeto 10 posto mirovina. Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima je zbog mjera štednje 2010. godine donijela bivša premijerka Jadranka Kosor. Njime su sve mirovine po posebnim propisima veće od 3500 kuna (464,53 eura) umanjene za najviše 10 posto ili razliku od iznosa mirovine do spomenutih 3500 kuna.

Taj je zakon ukinut tek prošloga ljeta, pa su brojni umirovljenici po posebnim propisima, među kojima je najveći broj hrvatskih branitelja, već tada dobili povrat svega pet posto svojih mirovina. Drugih pet posto, odnosno nadoknada svih ranije uzetih sredstava, trebala bi na njihove račune sjesti u veljači, potvrdili su za portal Mirovina.hr iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Povrat prvih pet posto je prošloga ljeta dobilo oko 96.000 umirovljenika. Među njima je tada bilo oko 69.500 ljudi kojima je mirovina bila smanjena za 10 posto te još njih 26.500 kojima je mirovina bila limitirana na već spomenutih 3500 kuna. Koliki će broj umirovljenika dobiti povrat ranije oduzetih pet posto bit će poznato tek nakon isplate u veljači.

Povišice i za ostale

Od umanjenja mirovina za 10 posto su bili izuzeti hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 100 posto, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja koja su primala obiteljske mirovine, osim sukorisničkih dijelova, umirovljeni i nezaposleni radnici Istarskih ugljenokopa Tupljak te radnici profesionalno izloženih azbestu. Njima su mirovine cijelo vrijeme stizale u punom iznosu, tako da u veljači neće dobiti povišicu.

Ali, na to bi mogli računati u travnju, kad će stići prve ovogodišnje usklađene mirovine. Iako se one formalno računaju za siječanj, dok ne budu dostupni podaci o prosječnim plaćama i stopama inflacije za posljednjih šest mjeseci prošle godine, neće se obračunavati. No, dobra je vijest kako će umirovljenici uz povećane mirovine u travnju dobiti i zaostatke. Prema prvim procjenama, mirovine bi na taj način trebale svima porasti za između 4,68 i 4,84 posto.

Vrijedi spomenuti kako Vlada već za drugu ovogodišnje usklađivanje, u srpnju, namjerava promijeniti formulu usklađivanja, tako da bi se, umjesto dosadašnjeg omjera rasta plaća i inflacije od 70:30 u korist većeg faktora rasta, mirovine trebale povećavati po omjeru 85:15 u korist većeg rasta, bez obzira na to je li riječ o plaćama ili inflaciji. To bi, prema prvim procjenama trebalo donijeti znatno veće mirovine, ali službena odluka o tome tek treba stići.

Osim toga, na više mirovine može računati i nešto više od 15.500 osoba koje u Hrvatskoj primaju kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa. Naime, Vlada je nedavnim izmjenama četiriju zakona, koje su stupile na snagu od Nove godine, odlučila povećati dodatak na mirovinu iz prvog stupa s 20,25 posto na 27 posto. Uz brojne druge mjere, ovo bi u početku trebalo donijeti mirovine veće za 6,5 posto.