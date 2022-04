‘DIO HRVATA ODLAZI U BIJEDU, A DIO U SIROMAŠTVO!’ Inflacija ždere Europu: Stižu olovna vremena, spašavajte se kako možete

Autor: M.P.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku su u odnosu na isti lanjski mjesec u prosjeku porasle za 7,3 posto, objavio je u petak Državni zavod za statistiku.

To je najviša inflacija od ljetnih mjeseci 2008. godine. U odnosu na veljaču potrošačke cijene su u prosjeku više za 2,1 posto. U prvom tromjesečju u odnosu na isto razdoblje 2021. godine cijene su u prosjeku više za 6,4 posto.

Cijene hrane koje uključuju i bezalkoholna pića, koje čine četvrtinu potrošačke košarice, porasle su 10,3 posto na godišnjoj razini te su imale najveći doprinos stopi porasta godišnjeg indeksa (+2,8 postotna boda). Očekivano, cijene prijevoza, prije svega zbog vijena goriva, porasle su za 14,4 posto, uz doprinos rastu od 2,12 postotnih bodova, te cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva (+0,64 postotnih bodova) uz godišnji rast od 3,8 posto. U odnosu na veljaču najviše su u prosjeku porasle cijene odjeće i obuće, za 12,2 posto, prijevoza 5,3 posto te u restoranima i hotelima, 1,8 posto.

‘Inflatorni pritisci sve snažniji’

“Uz ranije prisutne inflatorne pritiske generirane rastom cijena energenata i hrane, u trenutnom okruženju geopolitičkih sukoba i izrazite neizvjesnosti glede trajanja i ishoda, inflatorni pritisci su sada sve snažniji. Iako je Vlada poduzela određene mjere, uslijed rasta cijena energenata, za ublažavanje udara na potrošače, izravan utjecaj kroz prelijevanje cijena energije i hrane s globalnih tržišta je neizbježan”, kažu analitičari Raiffeisen banke.

Rast cijena trese Europu

Inflacija u eurozoni kreće se na rekordnim razinama, u ožujku je iznosila 7,5 posto. Kako su priopćili iz Europske središnje banke (ECB), inflacija je značajno porasla i ostat će visoka tijekom idućih mjeseci uslijed iznenadnog rasta troškova energije. Šefica ECB-a, Christine Lagarde, kaže da su rizici za rast inflacije pojačani, a kako će se razvijati gospodarstvo, ovisit će o tijeku rata u Ukrajini.

Brojne europske zemlje su zabrinute, u Velikoj Britaniji stopa inflacije za ožujak iznosi 7 posto i najviša je od 1992. godine, u Litvi je zabilježena najviše stopa inflacije u eurozoni od 15,6 posto, a Nizozemska, Estonija i Litva imaju inflaciju veću od 10 posto.

Zabrinut je i ministar financija Zdravko Marić. Prije dva dana počeo nas je pripremati na još negativnije prognoze. “Trendovi su vam, nažalost, sljedeći – rast će biti nešto niži, a stopa inflacije znatno viša nego što je originalno planirano”, rekao je i ponovio službene projekcije za ovu godinu.

Osvrćući se na val poskupljenja, Marić je rekao da ne mogu neutralizirati sve inflatorne pritiske, ali ih barem mogu ublažiti. Dodao je da je na njima da prate razvoj situacije kako bi se Vladine mjere što je moguće više materijalizirale prema građanima. Kaže, vrijeme jeftinog novca je završilo.

‘Uz ovu stopu inflacije ne može biti dobro, ljudi će završiti u siromaštvu’

Građani se već sada bore kako spojiti kraj s krajem, a izgleda da nas čekaju zaista teška vremena. Pa, iako ne bilježimo stope inflacije od 10 posto, kao neke članice eurozone, građani bilježe itekakav udar na svoj budžet, a stopa inflacije još će rasti. Teško je ne zapitati se – što nas čeka?





“Treba razlikovati inflaciju u zemljama s visokim dohotkom i onima s niskim. U Europi inflacija od 7 posto jest problem, ali ne tako veliki jer imaju 20 tisuća eura po glavi stanovnika, oni će smanjiti dodatnu potrošnju i manje će ići na izlete, no osnovni standard im se neće smanjiti. No, u Hrvatskoj, gdje je BDP oko 11 tisuća eura po glavi stanovnika i 20 posto ljudi živi na granici siromaštva, s inflacijom od 7 posto to stanovništvo bi otišlo u bijedu, a oni koji normalno žive u područje siromaštva. Uz ovu stopu inflacije ne može biti dobro, veći broj ljudi bi završio u siromaštvu, a bogati bi imali samo manju štednju”, smatra ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.

Iako je Vlada snizila PDV na niz proizvoda, cijene su i dalje visoke.

“Po meni to i nije trebalo dirati jer cijene određuje tržište, na neke skuplje proizvode to nije bi bitno, tu će se manje osjetiti neko sniženje, no na svakodnevnim potrepštinama poput kruha, gdje su prosječne cijene niže, promjena PDV-a ne igra ulogu i ne treba očekivati da se tržište ponaša matematički, već tržišno. Država će ostati bez poreznog prihoda i posljedično, javne usluge će biti slabije. Država neće investirati u razvoj i razne djelatnosti. Trošak inflacije u srednjem roku je veliki udar na građane”.









Nemamo zalihe iz dobrih vremena

Iz Europske centralne banke gledaju prema Ukrajini, koliko će taj rat potrajati te kakve mjere i sankcije će se još uvoditi. Postoji li neki izlaz kako ublažiti udar na standard građana, neki potez koji je u našim rukama jer, objektivno, teško da ćemo izravno utjecati na tijek rata u Ukrajini.

“Postoji izlaz, treba se koncentrirati na povećanje domaće proizvodnje, što se radi u mirno vrijeme. I u Bibliji se piše o sedam debelih i sedam mršavih krava. Naša Vlada to ne radi, a to je bit ekonomske politike. Od 2013. ili 2014. do 2019. godine naša Vlada je glumatala Vladu. Nemamo zalihe iz dobrih vremena da izdržimo udarac, samo zakrpe. Krize, među ostalim, pokazuju efikasnost politike, ovo je pokazalo da Hrvatska nema nikakvu ekonomsku politiku, već samo improvizacije. Sada smo tu gdje jesmo, spašavajte se kako možete”, zaključuje Jurčić.