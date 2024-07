Deset minuta od plaže u Istri iznajmljuje kuću s bazenom za 100 eura po danu

Autor: Ivana Jurišić

Sredina je ljeta, na jadranskim plažama ne može se napraviti ni korak od ručnika, a oni koji još nisu rezervirali ljetovanje, grčevito pregledavaju agencije i stranice za rezerviranje smještaja u nadi da će naći nešto što ih neće koštati kao svetog Petra kajgana.

“Prije tjedan dana sam dobila datume za godišnji i čim sam saznala nazvala sam gospođu kod koje smo prošlog ljeta iznajmili apartman u Preku. Odmah nam je rekla da je cijena 40 eura skuplja u odnosu na prošlu godinu, ali će nama kao starim gostima dati s 20 posto rabata”, priča nam jedna čitateljica.

“Nisam imala izbora, pa sam rekla da jer tako povoljnih apartmana kao taj baš i nema. Prošle godine smo isti apartman plaćali 100 eura za jedan dan, ove godine ćemo ga platiti 120, a sljedeće tko zna koliko. Nastave li cijene rasti sljedeće godine, morati ćemo skratiti ljetovanje, pa umjesto dosadašnjih 10, otići samo tjedan dana”, otkrila nam je čitateljica.

Besplatno parkiralište

Provjerili smo trenutnu ponudu ljetovanja na popularnim stranicama za rezervaciju od sjevera do juga i pokušali vidjeti gdje prosječna četveročlana obitelj od 1. do 8. kolovoza može ljetovati za manje od 100 eura po danu. Prije svega, ako želite za 100 eura biti blizu mora, možete zaboraviti na to jer takvog smještaja u Hrvatskoj nema. To ipak ne znači da se morate odreći ljetovanja, već ćete morate biti malo maštovitiji i na putovanje krenuti vlastitim automobilom.

U Galovcu smo pronašli smještaj koji ćete u prvom tjednu kolovoza platiti 593 eura. Objekt s besplatnim privatnim parkiralištem udaljen je 19 km od marine Kornati i 13 kilometara od Sukošana i plaže Dječji raj. Apartman se sastoji od jedne spavaće sobe, potpuno opremljene kuhinje i jedne kupaonice. Objekt nudi pogled na vrt. Iako je riječ o spartanski uređenom smještaju, može biti dobro rješenje za sve one koji ima ograničeni budžet.

Na 10 minuta vožnje od Fažane smjestio se apartman koji ćete u prvom tjednu kolovoza platiti 665 eura. Iako nema najbolje recenzije, apartman ima dvije spavaće sobe, jednu kupaonicu, posteljinu, ručnike, TV sa satelitskim programima, blagovaonicu, potpuno opremljenu kuhinju i balkon s pogledom na more. Gosti mogu uživati ​​u obroku u blagovaonici na otvorenom s pogledom na vrt.

Smještaj s privatnim bazenom

U Murinama, 2,6 km od plaže Pine i 2,7 km od plaže Aurora, iznajmljuje se apartman koji ćete u prvom tjednu kolovoza platiti 700 eura.









Apartman s 1 spavaćom sobom ima dnevni boravak s TV-om ravnog ekrana sa satelitskim programima, potpuno opremljenu kuhinju s pećnicom i mikrovalnom pećnicom te jednu kupaonicu s kadom. Ručnici i posteljina su dostupni u apartmanu.









U Gedićima smo našli smještaj s privatnim bazenom koji ćete platiti 700 eura. Smještaj je udaljen 10 minuta vožnje automobilom od plaže, a pansion gostima nudi balkon, pogled na vrt, prostor za sjedenje, TV sa satelitskim programima, potpuno opremljenu kuhinju s mikrovalnom pećnicom i tosterom te vlastitu kupaonicu s tušem. Na raspolaganju su i hladnjak i kuhalo za vodu. U pansionu je svaka jedinica opremljena posteljinom i ručnicima.