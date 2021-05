Deset društava INA Grupe nositelji certifikata Poslodavac Partner

Autor: S.P.

U travnju su INA Vatrogasni servisi, HOLDINA Sarajevo te INA – CRNA GORA postali nositelji certifikata Poslodavac Partner te su se tako pridružili Ini i drugim članicama INA Grupe, tvrtkama CROSCO, STSI, INA MAZIVA, Top Računovodstvo Servisi, Plavi tim i INA Maloprodajnim servisima, koje su također nositeljice ovog priznanja za upravljanje zaposlenicima.

Tih 10 društava INA Grupe zapošljava ukupno gotovo 9 tisuća radnika, a INA je nositelj certifikata već punih 10 godina.

Sva tri društva koja su certificirana prvi put posebno su se istaknula svojim kvalitetnim procesima zapošljavanja i upravljanja radnim učinkom zaposlenika.

CEP pokrenut s misijom promoviranja kvalitetnog upravljanja zaposlenicima

Certifikacijski tim osobito ih je pohvalio za sustavno planiranje radne snage, kvalitetno dizajnirane procese selekcije koji uključuju i redovito informiranje kandidata za posao o njihovom statusu u natječaju te odlične prakse uvođenja novih zaposlenika u posao. Kod INA Vatrogasnih servisa i Holdina istaknute su i brojne inicijative kojima se potiče zdrav život zaposlenika te balans njihovih privatnih i poslovnih života, dok je kod Ine – Crna Gora istaknut transparentan proces napredovanja zaposlenika.

“Ponosni smo što su još tri društva INA Grupe ušla u krug nositelja certifikata Poslodavac Partner, osobito nakon što je INA svrstana na vodeće mjesto TOP 5 Poslodavaca Partnera za 2020. godinu. Riječ je o uistinu probranom društvu tvrtki koje su u protekloj godini postigle najviše ocjene prilikom certifikacije njihovih procesa upravljanja ljudskim resursima, no ni ostale kompanije INA Grupe u tom smislu ne zaostaju i ostvaruju visoke rezultate u procesu certifikacije. I u ova izuzetno izazovna vremena nastavljamo s kvalitetnim inicijativama na razini čitave INA Grupe – od fleksibilnih oblika rada, preko brojnih pogodnosti koje doprinose zdravlju i dobrobiti radnika, do internog sustava razmjene znanja, jer smo svjesni činjenice da su doprinos radnika, njihova motivacija i zadovoljstvo ključni za održivo poslovanje i uspjeh. Važno nam je da i struka prepoznaje sve dobre prakse upravljanja ljudskim resursima koje provodimo i kontinuirano unaprjeđujemo, no još važnije od toga je da to prepoznaju i cijene naši radnici te im i ovim putem hvala na tome”, istaknula je Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa u Ini.

Certifikat Poslodavac Partner (CEP) pokrenut je 2005. godine s misijom promoviranja kvalitetnog upravljanja zaposlenicima te je do sada u njemu sudjelovalo više od 120 tvrtki. CEP je neovisno priznanje struke koje se dodjeljuje poslodavcima na temelju ocjene razvijenosti njihovih praksi upravljanja zaposlenicima u pet glavnih područja.

Područja koja se ocjenjuju su kvaliteta strategije upravljanja zaposlenicima, procesi zapošljavanja, upravljanje učinkom, edukacije i razvoj zaposlenika te prakse vezane uz sam odnos prema zaposlenicima, koje uključuju transparentnu komunikaciju sa zaposlenicima, ispitivanja njihovog zadovoljstva te prakse kojima se potiče zdravlje i balans njihovog privatnog i poslovnog života.

Kako bi zadovoljila standarde potrebne za dobivanje CEP-a, kompanija mora imati najmanje 75 posto ukupno mogućih bodova, ali i najmanje 70 posto bodova u svakom od 5 ocjenjivanih područja.