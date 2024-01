Dalmatinka se javila na oglas za konobaricu, ljudi u nevjerici: ‘Daj me nemoj stara’

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je standardnu godišnju analizu tržišta rada te objavio listu deficitarnih i suficitarnih zanimanja. U top 5 najtraženijih zanimanja u prošloj godini našli su se prodavač, konobar, kuhar, skladištar i vozač, koji se u odnosu na 2022. sa šestog popeo na peto mjesto i tamo zamijenio zanimanje knjigovođe. A kako to izgleda kad se javite na oglas za posao konobara ili konobarice dočarala Dalmatinka koja se javila na njih nekoliko.

“Prema istraživanjima, pet najtraženijih poslova prošle godine bili su kuhar, prodavač, konobar, skladištar i vozač. Za jedno od tih zanimanja. Mi ćemo sada pokušati pronaći posao pa idemo vidjeti kako nam je to uspjelo”, započela je i krenula u akciju.

“Halo, halo, dobar dan, Alenka pri telefonu. Javljam se nastavno na vaš oglas da tražite konobara. Recite mi što se tiče plaća, kolika bi bila plaća i smještaj. Trebala bi smještaj jer dolazim iz Dalmacije”, kazala je.

Krenule ponude

"Pa smještaj i plaća tisuću eura. Nudimo dvije opcije. Imate 900 eura plaće uz slobodan vikend ili 1100 s jednim slobodnim", glasio je prvi odgovor. "Zavisi kako radite. Jeste li radili to kad?", pitao je drugi poslodavac. "Jesam, jesam. Ja sam se i natjecala i radila sam latte art", odgovorila je.









“Da ste dobri i da ubijate plaće 1300 eura. Bruto ili netto neto? Netto, Netto”, kazao je drugi poslodavac. “Plaća vam je 1050 eura i mislim da će se mijenjati ovaj mjesec”, poručio je treći. “Kažite mi što se tiče pauza, da li ima pauza”, zanimalo je Dalmatinku.

“Imate 30 minuta dnevno, imate svoj stolac, to je kvartovski birc, koji ne skuha 100 kava u prvoj smjeni tako da pauzirate praktički pola dana”, glasio je jedan odgovor. “Gledajte, nema pauza. Pauza je kad prepoznate kad vam to dozvoljava posao”, odgovorili su joj iz drugog kafića.

Ljudi u čudu

A ovaj video objavljen na našem Tik Toku izazva je i reakcije. "Pauzirate prakticki pola dana, daj me nemoj star", "To je perspektiva svakog poslodavca", "Poznato je da u ugostiteljstvu u sezoni nema pauze. Ako uhvatiš 10 minuta pred kraj smjene to je to", "Radi ti te poslove za 800€. Radije ću ne raditi", "Pauza kao konobar? Nikad mi nije uspjelo sjest pola sata da me nitko ne zove. Nego gdje je plaća 1300€", "A bitno da za nas inženjere (od strojarstva do elektronike) nema niti posla, a kada ga i ima plaća je 1300 max. Je*ote konobari su ka mi"….









Konobari su, inače, neizostavan dio ugostiteljskog sektora, pružajući vrhunsku uslugu gostima u restoranima, kafićima i barovima. Njihove dužnosti obuhvaćaju široki spektar aktivnosti, počevši od dočekivanja gostiju i smještanja ih za stolove do preporučivanja jela i pića. Kada gosti donesu odluku, konobari prenose narudžbe kuhinji i potom poslužuju obroke gostima, prateći da li im nešto nedostaje.

Osim posluživanja hrane i pića, konobari igraju ključnu ulogu u informiranju gostiju o jelovniku, pružajući preporuke i odgovarajući na pitanja. Također, odgovorni su za održavanje čistoće i reda u prostoru u kojem rade, uključujući čišćenje stolova i posuđa.

Nakon obroka, konobari izdaju račune gostima, primaju plaćanja i pružaju uslugu napojnica. U nekim slučajevima, sudjeluju i u praćenju zaliha hrane i pića, te obavljaju narudžbe kako bi osigurali dovoljno zaliha. Tijekom svih ovih aktivnosti, konobari održavaju visok nivo profesionalnosti, obraćajući pažnju na posebne zahtjeve gostiju i komunicirajući s kuhinjskim osobljem radi efikasne koordinacije. Sve ove uloge čine konobare ključnim članovima tima u ugostiteljstvu, pridonoseći ukupnom iskustvu gostiju i stvarajući ugodnu atmosferu u objektima u kojima rade.