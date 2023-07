‘Črnomerec je postao New Delhi’: Eksplodirala rasprava zbog Indijaca, nekima baš smetaju. ‘Ima ih 10.000’

Autor: Dnevno.hr

Da je u Hrvatskoj sve veći broj stranih državljana koji su većinom radnici, vidi se na svakom koraku.

Komentiralo se to i na online platformi Reddit gdje se korisnik Crowarior ‘požalio’ na Indijce u zagrebačkom kvartu Črnomerec, konkretnije, na poznatom okretištu tramvaja i buseva.

“Danas sam ostao šokiran nakon što sam otišao u konzum na črnomercu…





Imao što za vidjeti

Prvo na okretištu gledam malo okolo. Gdje god pogledam neka grupica indijaca i sl. Odem u trgovinu i brate mislim da je bilo više njihovih nego naših. Na mesnici neznaju ni engleski ni hrvatski, njih 5 se tamo dere dok biraju piće, okreneš glavu kad ono još jedna grupa, biraju med kao da biraju posljednju večeru, jel to nema kod njih? Posvuda su bili. Ja njih viđam većinom po trgovinama. Što se to događa? Jel vama to ok? Gdje svi ti ljudi žive, šta rade?”, pitao se ovaj korisnik i dobio pregršt komentara.

“Ima ih 10.000+ u Hrvatskoj, moraju i oni negdje kupiti hranu. Neće si ju valjda naručiti preko Wolt marketa” komentar je jednog korisnika na što je dobio odgovor:

“Ne, najbolje bi bilo da ih poslodavac ugasi nakon radnog vremena i stavi puniti, da naša “plave krvi, bijela lica, rađaju se nova dica” ne bi morala gledati njih tako smećkaste i nearijevske pokraj staleže smrznutog graška.”

Jedan se dotaknuo odlazaka domaće radne snage i uvoza radnika:









“A hoće to tako kad je situacija u državi takva da bi ljudi radije otišli van ili bili bez posla nego radili pa tako moraš uvozit te nekakve radnike koji kulturno gledano NIKAKO ne pripadaju ovdje ali oni jedini žele radit u uvjetima koje si stvorio. Samo čekam da se počnu ljudi čudit kad isti ti uvedeni radnici odjednom počnu tražit sve više prava i nekog svojeg da ih zastupa u saboru da i službeno postanu nacionalna manjina, malo po malo do vlasti”, stoji u komentaru.

Sve dođe na naplatu?

“Znam, odnosno, pretpostavljam gdje to sve vodi, ali moram reći da me iznimno veseli.

Jednom je i ta inertnost i bolikur**** Hrvata morala doći na naplatu, pa ako već sami nismo bili u stanju mijenjati stvari u društvu i državi, mijenjat će ih netko drugi.









Sigurno ne u smjeru koji će nama biti po volji”, upozorio je jedan komentator.

Jedan je dodao:

“Da su guzate Brazilkinje ne bi se bunio”, napisao je.

Bilo kako bilo, strani radnici slobodno mogu dolaziti u Hrvatsku i imaju pravo na rad i život kao i domaće stanovništvo. Što će to na koncu donijeti ekonomiji i društvu, ostaje za vidjeti.