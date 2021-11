CRNI SCENARIJ NAJVEĆIH SVJETSKIH STRUČNJAKA: Cijena nafte bi za osam mjeseci mogla dostići neviđene visine

Autor: Ivana Jurišić

Središnje banke širom svijeta su u proteklih 20 mjeseci u financijske sustave ubrizgale velike količine novca kako bi ograničile najgore učinke pandemije na gospodarstvo. Nakon nekoliko mjeseci rasta inflacije, sada mijenjaju smjer, što bi moglo značiti velike promjene za tržište dionica i obveznica.

Fed je u srijedu objavio da će početi smanjivati program za kupnju obveznica, koji od početka prošle godine podržava likvidnost na financijskim tržištima i potiče oporavak gospodarstva od koronakrize. Dosada je kupovao obveznice za 120 milijardi dolara mjesečno, a od studenoga će taj iznos smanjivati za po 15 milijardi dolara mjesečno, da bi do sredine 2022. u potpunosti prestao s time.

Oni nisu jedini. CNN tako piše da je Australska središnja banka također ovog tjedna poduzela prve korake za pooštravanje monetarne politike, a i Europska središnja banka usporava s kupnjom u ovom tromjesečju.

Za razliku od 2013. godine kada su ulagači na odluku Fed-a o usporavanju kupovanja imovine, reagirali panikom i velikom rasprodajom obveznica, ovaj put se ne događa ništa.

Vis Raghavan, izvršni direktor JPMorgana za Europu, Bliski istok i Afriku je rekao kako je glavni pokretač današnjeg tržišta višak likvidnosti.

“Tržište je preplavljeno jeftinim novcem”, govori.

Raghavan smatra da ulagači reagiraju drugačije nego prije devet godina zato što su sigurni da će središnje banke opet uložiti novac, ukoliko stvari krenu u krivom smjeru:

“Bez obzira na to što će se dogoditi, centralne banke će intervenirati kako bi osigurale daljnji gospodarski rast”.









Tko je kriv za divljanje cijena benzina?

Njegovu tezu potvrđuje i izjava predsjednika Fed-a Jeromea Powella koji je u svojoj izjavi u srijedu natuknuo kako je Fed spreman u svakom trenutku reagirati, ako gospodarske prilike to budu tražile.

S obzirom na najveći rast inflacije u tri desetljeća, postavlja se pitanje hoće li središnje banke morati još agresivnije smanjiti poticaje ili će propustiti trenutak da obuzdaju divljanje cijena.

Powell je rekao da Fed neće podizati kamatne stope dok tržište rada ne napreduje.

Što se tiče jeftinog novca, iako se to očekivalo, Bank of England ipak nije podigla kamatne stope koje su sad na rekordno niskih 0.1 posto. Iz Bank of America ipak misle da će Središnja banka do veljače povećati kamatne stope.









U isto vrijeme, čak i dok se u Glasgowu priča o kraju ere fosilnih goriva, raste pritisak na OPEC da poveća proizvodnju nafte kako bi se ublažio rast cijena. Trenutačno se proizvodi 400.000 barela nafte dnevno, a OPEC je pod velikim pritiskom da poveća proizvodnju. Američki predsjednik Joe Biden je u Glasgowu rekao kako su visoke cijene benzina “posljedica” odbijanja Rusije i zemalja OPEC-a da proizvode više nafte.

Cijena barela nafte se u prošloj godini udvostručila, nakon što je svjetsko gospodarstvo započelo svoj oporavak nakon pandemije. Sada je oko 83 dolara po barelu, a stručnjaci iz Bank of America predviđaju da će se cijene još povećati i do lipnja 2022. godine doseći cijenu od 120 dolara.

Visoke cijene nafte bi mogle usporiti oporavak gospodarstva u ključnom trenutku, što bi moglo imati velike posljedice i na izbore u SAD-u.

Zemlje članice OPEC-a proizvode oko 40 posto svjetske sirove nafte.