Crni petak srušio sve rekorde: Objavljeno koliko su Hrvati potrošili u samo jednom danu

Autor: Dnevno.hr

Kako se moglo i očekivati, Crni petak izmamio je Hrvate u trgovine. Privučeni brojnim popustima, trošili su kao nikad do sad. Barem tako sugeriraju podaci Porezne uprave.

Naime, ovog su petka Hrvati potrošili ukupno 76.702.725,62 eura. Tog dana je izdano 4.000.887 fiskaliziranih računa, što znači da je prosječna vrijednost jednog računa bila 19,17 eura.





Uvelike premašen rekord

Prošlogodišnji je rekord u dnevnoj potrošnji iznosio oko 65,4 milijuna eura, što znači da je sada uvelike premašen, a do Božića je još mjesec dana. No, tolika potrošnja nije rezultat samo utjecaja Crnog petka, već je odraz općenito veće aktivnosti u trgovačkom sektoru u proteklih tjedan dana.

Porezna je uprava u tjednu od 20. do 27. studenog zabilježila izdavanje 22.930.414 fiskaliziranih računa ukupne vrijednosti 393.527.711,48 eura. Tako je prosječna potrošena vrijednost po računu prošlog tjedna iznosila 17,16 eura, što je dva eura manje nego na Crni petak. Uz to potrošnja tog dana čini 19,49 posto, odnosno gotovo jednu petinu potrošnje u tom tjednu.

Skromnija potrošnja lani

U istom razdoblju lani, od 21. do 27. studenog izdano je 22.884.622 računa, što je 45.792 računa manje nego sad. No, tad su potrošili 333.031.495,84 eura, što je oko 60 milijuna eura manje nego protekloga tjedna. Ako u jednadžbu ubacimo Crni petak, dobivamo da je u tjednu od 13. do 19. studenog 2022. godine izdano 20.775.692 računa ukupne vrijednosti 320.068.328,01 eura.









U usporedbi s ovogodišnjim tjednom prije Crnog petka, Hrvati su lani potrošili 73.459.383,47 manje. No, tada je bilo izdano i 2.154.722 manje, što znači da na rekordnu potrošnju ove godine nije utjecala samo inflacija, već i općeniti rast kupovne moći izazvan povećanjem plaća.