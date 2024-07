Čini se da u Bruxellesu bolje znaju koliko je poskupio jogurt u našim trgovinama: Ovo su razlozi

Autor: M.D.

Svakome tko iole drži do svote novca u svom novčaniku jasno je da su u protekle tri godine gotovo svi proizvodi i usluge znatno poskupjeli. Prema najnovijoj prvoj procjeni inflacije za lipanj Državnog zavoda za statistiku (DZS), cijene su u proteklih godinu dana porasle za 2,4 posto, dok su u proteklih mjesec dana zbirno mirovale. Doduše, poskupjele su usluge i hrana, ali je jezičac na vagi izravnalo pojeftinjenje industrijskih proizvoda i energije.

Dok se naši statističari hvale kako imamo najnižu stopu inflacije u zadnje tri godine, europski statističari tvrde da imamo treću najveću inflaciju u eurozoni. Eurostat nam je izračunao kako je inflacija u lipnju iznosila 3,4 posto. Razlika je to od 42 posto. No, koja je procjena točnija. Subjektivno gledajući, građani bi rekli da Eurostat puno bolje prati kretanje cijena u nas od domaćih statističara, jer je sve poskupjelo. No, iza svega stoji egzaktna matematika.

Naime, DZS računa inflaciju po indeksu potrošačkih cijena (IPC), dok Eurostat taj isti indeks “harmonizira” (HIPC), odnosno prilagođava ga stanju inflacije u eurozoni, Europskoj uniji, Europskom ekonomskom području i zemljama kandidatkinjama.

Pumpanje indeksa

“HIPC i IPC računaju se na temelju jednake reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna je razlika u odnosu na indeks potrošačkih cijena u obuhvatu stanovništva i izvorima za ponderacijsku strukturu. Glavni izvor podataka za izračun ponderacijske strukture HIPC-a na višim razinama agregacije jesu podaci nacionalnih računa, a za niže razine agregacije upotrijebljeni su podaci iz Ankete o potrošnji kućanstava. Ponderi kojima se izračunava IPC izračunani su na temelju Ankete o potrošnji kućanstava 2019. U skladu s metodologijom, a u svrhu reprezentativnosti, oni se na razini t-1 dodatno prilagođavaju za promjenu cijena u prethodnoj godini te su reprezentativni u odnosu na​ pondere HIPC-a, koji se također svake godine prilagođavaju istim postupkom”, objašnjavaju za Lider iz Državnog zavoda za statistiku.

Dodaju da se prava razlika krije u konceptu samih indeksa kojima se mjeri rast ili pad cijena i usluga. “Uzrok navedene razlike između IPC-a i HIPC-a jesu ponderi, ali ne u kontekstu samih izvora podatka, već zbog koncepta indeksa. Naime, dok se kod IPC-a primjenjuje tzv. nacionalni koncept (uključuje se samo potrošnja rezidenata), za HIPC se upotrebljava domestic concept (uključuje se potrošnja nerezidenata, odnosno turista). Primjenom tog koncepta kod HIPC-a izrazito snažan utjecaj u ponderacijskoj strukturi pripada kategoriji Hoteli i restorani, što nije slučaj kod IPC-a, zbog čega kretanje cijena kod HIPC-a izrazito visoko utječe na doprinos stopi ukupne inflacije za razliku od IPC-a”, pojasnili su domaći statističari.

Pojednostavljeno, Eurostat uračunava i potrošnju turista u hrvatskim destinacijama. Oni najviše koriste usluge hotela i restorana, koje još od 2022. godine najviše poskupljuju, pa se tako “pumpa” i harmonizirani indeks. Tako je u svibnju, unatoč tome što je indeks potrošačkih cijena iznosio 3,3 posto, cijene u restoranima i hotelima su skočile za 10,7 posto, a smještaja za čak 14,7 posto u odnosu na isti mjesec lani.

Dosta faktora izostavljeno

Uz to, domaći indeks (IPC), ne bilježi ni potrošnju institucionalnih kućanstava poput domova za djecu ili starije osobe. Osim toga, nerezidenti su i strani radnici. Njihova osnovna potrošnja, hrana i smještaj, poskupljivala je više od generalne stope inflacije.

Uz to, izvori podataka o cijenama su drugačiji. IPC se računa po Anketi o potrošnji kućanstava iz 2019. godine. Iako postoje i podaci o anketi iz 2022. godine, oni još nisu uvršteni u izračun. Statističari objašanjavaju da će ti podaci biti uvršteni tek od siječnja 2026. godine, a tad će već postojati podaci o anketi koja bi trebala biti provedena sljedeće godine.









Postoji još jedan razlog razlici između domaćeg i europskog izračuna inflacije. Naime, cijene nisu adekvatno obračunane u nacionalnim računima. Iz DZS-a poručuju da je velika revizija nacionalnih računa dogovorena na europskoj razini za ovu godinu te da će oni objaviti prve rezultate s objavom godišnjeg BDP-a, 22. listopada.

Takvu reviziju nacionalnih računa prošle je jeseni već proveo slovenski Statistički ured, što je rezultiralo smanjenjem BDP-a za otprilike dvije milijarde eura. Tako je rast BDP-a spušten s 5,4 posto na samo 2,5 posto, što je izazvalo smjenu ravnatelja Ureda za statistiku. Dakle, brojkama se ne valja igrati.