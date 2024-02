Cijene voća i povrća otišle u nebo, ljudi se hvataju za glavu: Nešto je skuplje i 50 posto

Teški su dani za hrvatske potrošače jer je Hrvatska u ovom trenu među rekorderima po cijeni voća i povrća, osobito onog s tržnica. Dok su po tržnicama europskih gradova cijene rasle u skladu s inflacijom, u Hrvatskoj su doslovno galopirale. Dolac je pun, isto kao i riječka tržnica, a cijene nikad gore. “Evo recimo karfiol i poriluk, to je prvo što mi pada na pamet. To je trostruko skuplje nego lani”, tvrdi Vlasta iz Rijeke.

Cijene jabuka doslovno su eksplodirale. “Jabuke na tržnicama imaju takvu cijenu koja, zaista je skupa, ta ista jabuka u svim trgovačkim lancima, hrvatska jabuka, certificirana jabuka košta dva do tri puta manje”, tvrdi Branimir Markota, predsjednik hrvatske voćarske zajednice za Dnevnik Nove TV.

Kruške se mogu naći od jednog do čak tri eura, a kumpir oko euro i trideset. Za kilogram kelja traži se i tri eura, isto kao i za naranče. “Prvo, ne možete uspoređivati robu s tržnice i iz centra, to je nebo i zemlja”, rekla je razočarana Ivana. No, da su kruške, naranče, kelj i krumpir na tržnicama sada još i skuplji nego prije mjesec dana pokazuje Tržišno informacijski sustav u poljoprivredi.

Porast čak veći od 50 posto

Kruške su u prosincu koštale manje od dva eura, a godinu kasnije gotovo 3. Razlika je to od 53 posto. Naranče su se na kraju 2022. kupovale po euro i šezdeset osam, za godinu dana poskupjele su na 2 eura 58 centi ili 54 posto. Kelj je s 1,61 skočio na 2,11 što je 32 posto. A krumpir je u tom periodu poskupio 40 posto, s 0,93 na 1,30 eura. Kruške i naranče uvozimo, pa to nije ništa čudno objašnjavaju voćari.

“Nažalost, prošle godine je u Italiji, kao najvećem europskom proizvođaču kruške četiri puta bila manja proizvodnja, to se normalno odrazilo na tržište, a što se tiče naranče, to je isto uvozna roba, tako da to determinira svjetsko tržište”, tvrdi Markota.

Krumpir je uglavnom domaći, ali i on ima razloge za skupoću. “Ja sam lani za pola rale, to je tri tisuće kvadrata, dao za sjemenski krumpir 600 eura, sad je 1000. I šta sad? Ili saditi il ne saditi”, o cijeni je rekao Dragec iz Bjelovara.

Hrvatska neslavni rekorder

Prema skoku cijena voća i povrća, osobito na tržnicama Hrvatska je među rekorderima EU-a. Voće je prema podacima Eurostata u Hrvatskoj poskupjelo 14,5 posto, a u ostatku EU-a 9 posto. Povrće je poskupjelo još i više, čak 18 posto dok je prosjek Europske unije 10 posto. Mnogi će reći ne gledajte cijene na tržnicama, no ondje je, bar tako tvrde trgovci sve domaće.









“U tržnim centrima se prodaje bjelosvjestsko smeće. Znači ono što nisu uspjeli prodat po Njemačkoj, Austriji, il šta ja znam gdje, onda se to dovozi tu. Kruške nemaju okusa, jabuke ako nisu odavde nemaju okusa, mrkva ne valja ništa”, izjavio je Senad, kupac iz Zagreba.