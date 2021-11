CIJENE STANOVA LETE U NEBO: Stručnjaci odgovaraju je li normalno da se stanovi u Zagrebu prodaju za 8.000 eura po metar kvadratni

Autor: Dnevno.hr

Svi su već čuli kako se cijena novogradnje u centru Zagreba prodaje za 8.000 eura po metru kvadratnom, ako ste sreće možda nađete nešto po 3.000 eura. Lista zainteresiranih kupaca za lokaciju bivše tvornice Kamensko penje se na čak 1700 zainteresiranih, iako će se izgraditi samo 120 stanova, prosječne cijene od 5000 eura po kvadratu. Iz građevinskih tvrtki ovako visoke cijene objašnjavaju poskupljenjem građevinskog materijala, nedostataom robe na tržištu, visokom cijenom gradilišta i skupim materijalom za luksuzne stanove.

O stanju na tržištu nekretnina za Jutarnji su razgovarali Vedrana Likan, direktorica konzultantske tvrtke Colliers, Dubravko Ranilović, direktor agencije Kastel i predstavnik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, i Andrej Grubišić, nezavisni makroekonomski analitičar iz konzultantske kuće Grubišić i partneri.

Andrej Grubišič je napomenuo kako je prije tridesete kupio stan na kredit, i to u švicarcima, u kojem je ostao do 2016. godine kada ga je prodao na dnu nekretninskog vala. Ipak, kaže kako nije prošao loše, jer je tad kupio i drugi, veći stan, na sličnoj mikrolokaciji, koji je 30 posto skuplji danas, nego što je bio tada.

Na pitanje je li normalno da se cijene novoizgrađenih nekretnina u centru Zagreba kreću od četiri tisuće eura pa do sedam, čak i osam tisuća eura Ranilović odgovara kako je ta cijena sasvim normalna ako se transakcije realiziraju po toj cijeni, ali i kako su te cijene iznimka, ali ne pravilo, te da su cijene kako se ide prema periferiji sve niže.

Koja plaća za stan od 5.000 eura po metru kvadratnom

Grubišić ističe kao je u europskoj monetarnoj uniji 2011. godine na tekućim računima građana i žiroračunima, bilo 4,4 bilijuna eura, odnosno 4400 milijardi, a 10 godina kasnije je tu bilo 11 tisuća milijardi 2021. godine.

“U Hrvatskoj je to još izraženije. Godine 2011. novčana masa iznosila je 6,2 milijarde, a danas je 23,5 milijarde eura”, govori analitičar istaknuvši kako će cijene na Jadranu vjerojatno rasti 5 do 10 posto godišnje, jer je to svjetsko tržište, dok Zagreb prodaje svoje nekretnine onima koji žive u Zagrebu i onima koji iznajmljuju apartmane na moru, ali nema puno svjetske potražnje za nekretninama u Zagrebu.

Na pitanje koja plaća može pokriti kredit za stan od pet tisuća eura po kvadratu, Likan navodi akumuliranu štednju koja stoji ili sjedi na računima.

“Mi u Hrvatskoj još nemamo sankcije na novac koji je na računima štediša i koji je neaktivan, a svima nam je u interesu da imamo što aktivnije i što likvidnije tržište. Tradicijski jako volimo nekretnine. Razina financijske nepismenosti kod nas je vrlo visoka”, kaže Likan s napomenom da ljudi u Hrvatskoj misle da razumiju nekretnine jer smo tako kulturološki i povijesno odgojeni.









Upozorava kako će cijene ulaskom u eurozonu, najvjerojatnije još rasti.