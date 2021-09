CIJENE PLINA ĆE RASTI, ĆORIĆ OTKRIO I KADA! Ministar nas tješi: ‘Radit ćemo da taj udar na građane ne bude ogroman’

Autor: M.P.

Ministar gospodarstva i energetike Tomislav Ćorić govorio je o mogućem povećanju cijena plina i električne energije.

Osvrnuo se i na sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem po pitanju vodokomunalne infrastrukture u Zagrebu.

“Mi smo za Grad Zagrebu u okviru 33 projekta voodopskrbe namijenili 55 milijuna kuna. Selska nažalost nije među tim projektima jer nije imala gotovu građevinsku dozvolu, ali dogovor sa sastanka je da gradski vodovod krene u izradu te dokumentacije”, rekao je gostujući u Dnevniku N1.

‘Radit ćemo da taj udar na građane ne bude neprihvatljiv’

Ministar je pokušao umiriti građane rekavši da do povećanja cijena plina i struje u Hrvatskoj, bar zasad, neće doći.

“U Hrvatskoj je situacija po tome stabilna što se toga tiče. Naša kućanstva, odnosno naši građani mogu biti mirni do početka mjeseca travnja sljedeće godine, dotad traje ova plinska sezona. Što se tiče cijene električne energije također sljedećih četiri do pet mjeseci. Međutim, ovo povećanje cijena će se u jednom trenutku osjetiti u Hrvatskoj. Ono što je najvažnije jest da ćemo najveći dio zime proći s korektnim odnosno stabilnim uvjetima bez značajnijih promjena”, rekao je Ćorić, dodavši da će do povećanja cijene plina ipak definitivno doći.

“Budući da se za sezonu 2022./2023. uzima prosjek ove sezone, to će se dogoditi. S obzirom na enorman rast cijena doći će do korekcije cijena, to će djelomično ovisiti o tadašnjem stanju na plinskom tržištu. Vjerujem da će ovaj egzogeni šok biti smiren početkom 2022”, ističe Ćorić i na kraju umiruje građane:

“Radit ćemo da taj udar na građane ne bude neprihvatljiv, odnosno da ne bude ogroman”.