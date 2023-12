Cijene na Adventu podigle buru, ugostitelji zadovoljni: Izgleda da ljudi imaju novca

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U subotu je i službeno počeo Advent, kućice su postavljene, ugostitelji spremni, ali posjetitelji su ostali zatečeni cijenama, bez obzira na to što sve nemilice poskupljuje već više od godinu dana.

Kuhano vino i fritule građane mame mirisom, ali ne i cijenama.





“Skuplje je puno nego ranije definitivno, fritule su oko šest eura. To nikad prije nije bilo, ali dobro. Fine su i super, ugodna atmosfera”, govori Marina za HRT, dok Branimir svjedoči da je za kuhano vino morao izdvojiti četiri eura te da su u Budimpešti cijene puno manje.

Ugostitelji zadovoljni: Izgleda da ljudi imaju novca

Inflacija nije zaobišla ni Advent, gastronomska ponuda skuplja je nego lani.

“Tu smo manje više svi isti po cijenama koliko sam ja prošao i okolo vidio. Kobasice su od pet do sedam eura. Jesu li u kombinaciji samo s pecivom ili neki dodaci, kiselo zelje ili tako nešto. Kuhana vina i kuhani gin su svugdje manje ili više isti – tri i pol eura”, rekao je ugostitelj Roni.

Iako su tek počeli raditi, ugostitelji zadovoljni. “Sve je krcato, izgleda da ljudi imaju novaca”, rekla je ugostiteljica Ivana.

Prosječna debrecinka kao kilogram mesa u trgovini

A novac koji posjetitelji potroše na jednu debrecinku je, prosječno, pet eura – koliko otprilike stoji i kilogram svinjetine u trgovini. Mogu li si građani to priuštiti?

“Naši domaći gosti, mislim da ne. Može si priuštiti samo da dođe prošetati, vidjeti, napraviti koju sliku, selfie i eventualno popiti jedno vino i to je to”, rekla je Marija, dok druga posjetiteljica Adventa kaže da si jedan dan to čovjek može priuštiti.

Prosječnoj obitelji za Advent potrebno 70 eura

Stranim gostima cijene nisu visoke, no prosječna hrvatska obitelj morat će posegnuti duboko u džep.

“Pa računajte ispod 60 do 70 eura nije sigurno, ako računamo jedno dijete. Ako računamo dvoje troje djece i više, jer klizanje je s klizaljkama oko 10 eura po satu. Pa računajte jedno dijete, dvoje djece, ja ih konkretno imam troje, ali to je jednom godišnje i to je to”, dodala je Sandra.