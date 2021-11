CIJENE GORIVA OSTAJU ISTE DO 16. PROSINCA, A ŠTO ONDA? Stručnjak odgovara: ‘Ako se ovi ljudi opet zaigraju, mogle bi otići u nebo’

Autor: Ivana Jurišić

Vlada je na današnjoj sjednici odlučila produljiti uredbu o ograničavanju cijena eurosupera 95 i eurodizela na još mjesec dana, što znači da ćemo još mjesec dana plaćati benzin po 11 kuna i 1o lipa po litri i dizel po 11 kuna po litri. Iz uredbe su izuzeta premium goriva čija će se cijena moći slobodno formirati na tržištu.

Odluka o ograničenju rasta maksimalne maloprodajne cijene benzinskih i dizelskih goriva je donijeta 14. listopada, a stupila je na snagu dva dana kasnije, što znači da ćemo do 16. prosinca plaćati iste cijene goriva.

Premijer Andrej Plenković je tada rekao kako je uredba donijeta kako bi se ublažio udar na građane i poduzetnike. Iako su mnogi analitičari predviđali da bi zbog toga moglo doći do nestašica i redova na benzinskim pumpama, to se na svu sreću nije dogodilo.

U međuvremenu cijena na tržištu nafte je neko vrijeme nastavila rasti, da bi prije dva tjedna počela padati, usprkos odbijanju OPEC-a da poveća proizvodnju nafte.

Prilagoditi cijenu tržišnim uvjetima

Mnogi se pitaju što bi se dogodilo s cijenama benzina da ih Vlada nije zamrznula. Jutarnji list je izračunao kako bi građani bez odluke Vlade benzin sada plaćali 11,35 kuna, a dizel oko 11,47 kuna.

Stručnjak za energetiku i bivši ministar gospodarstva Davor Štern smatra da je odluka o donošenju uredbe u tom trenutku bila opravdana, ali kako bi Vlada trebala donijeti odluku o maksimalnoj cijeni:

“S obzirom na uvjete pandemije u kojima sada živimo, Vlada je napravila pravi potez, ali u slučaju da se nastavi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, Vlada mora cijenu prilagoditi tržišnim uvjetima“, kaže Štern napominjući da će cijena nafte vjerojatno nastaviti padati, a s time će padati i cijena naftnih derivata.

Na pitanje što je s distributerima i je li Vlada trebala dio tereta preuzeti na sebe nekadašnji direktor INA-e zaključuje kako distributere ne treba previše žaliti:









“Bez obzira na priče, oni dobro zarađuju i sa ovim što imaju, a imaju dovoljne rezerve da bez problema mogu premostiti manje poremećaje na tržištu. Dok je 2000. godine marža na Ininim crpkama bila 20 lipa po litri, danas je veća od kune i pol”, napominje Štern.

Bivši ministar gospodarstva je uvjeren kako u ovom trenutku prije svega treba imati na umu interese građana i poduzetnika, ne distributera, koji će lako preživjeti ovu krizu.

Hoće li nafta sljedeće godine doći do 120 dolara?

Zahvaljujući zamrzavanju cijena, hrvatski građani sada plaćaju nešto niže cijene goriva nego u okruženju. Prosječna cijena litre benzina je u EU 1,55 eura ili oko 11.36 kuna, što znači da hrvatski potrošači benzin plaćaju pet posto jeftinije. Najjeftinije gorivo u okruženju se može naći u BiH, 1,24 eura po litri benzina, a najskuplje u Italiji gdje građani litru plaćaju skoro 1,79 eura. Jeftinije gorivo od Hrvatske imaju u Sloveniji, gdje se litra benzina plaća 1,37 eura u odnosu na hrvatskih 1,48 eura.

Na najave Bank of America iz koje su prošlog tjedna rekli da bi cijene nafte do lipnja sljedeće godine mogle narasti i do 120 dolara po barelu, Štern odmahuje rukom i govori da njihove izračune ne treba previše ozbilljno shvaćati:









“Svaka instituacija ima svoje analitičare, i svaka ima svoj način izračuna. Budimo iskreni, oni u svojim izračunima češće griješe nego što govore istinu, a to mogu zato što znaju da za svoja predviđanja ne snose nikakve posljedice”, uvjeren je analitičar.

U svakom slučaju, još uvijek smo daleko od srpnja 2008. kada je cijena nafte dosegla rekordnih 147,27 dolara, uglavnom zbog velikih špekulacija na tržištu u to doba. U to vrijeme cijena benzina u Hrvatskoj je bila oko 8 kuna, ali i dolar je tada bio puno slabiji. U svakom slučaju, nafta i dolar su snažno povezani, jer kad dolar oslabi, cijena nafte raste, budući da se ulagači rješavaju dolara i kupuju naftu kao svojevrsni jamac gubitka vrijednosti dolara.

Na pitanje je li isti scenarij moguć i danas Štern odgovara kako je burza jedna čudna životinja i nikad ne treba isključiti mogućnost spekulacija:

“Jednom kad se burza pretvori u casino, sve je moguće”.