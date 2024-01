Cijene Domova za starije otišle u nebo, ravnatelj objasnio zašto

Autor: I.G.

Od početka 2024. godine, županijski domovi za starije i nemoćne osobe diljem Hrvatske suočavaju se s iznenadnim povećanjem cijena smještaja koje dosežu i do 50 posto. Ova drastična promjena zabilježena je i u Županijskim domovima za starije osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji, uključujući Doma za starije osobe u Sisku i Petrinji. Iznenadni rast cijena nije popraćen službenim objašnjenjem, osim u slučaju ravnatelja Doma za starije osobe u Petrinji, čiji je ravnatelj Damir Borić.

Borić je odlučio objasniti razloge ovog naglog povećanja cijena, ističući inflaciju, rast plaća, potres i činjenicu da cijene nisu mijenjane od 2018. godine kao glavne uzroke. On je istaknuo da su drugi županijski domovi također poduzeli slične korake, no bez iznošenja dodatnih informacija ili objašnjenja za umirovljenike.

Županijski domovi imaju obvezu na svojim internetskim stranicama objaviti odluke upravnih vijeća o cijenama smještaja, a Borić je otišao korak dalje tako što je uz odluku objavio opširno i vrlo detaljno obrazloženje novog cjenika.

Cijene otišle u nebo

Petrinjski domski smještaj u jednokrevetnoj sobi sada košta 510 eura, 490 za dvokrevetnu i 470 za trokrevetnu. Cijena je to za pokretne korisnike, a ona se povećava za svaki stupanj njege, sve do usluge za nepokretne korisnike pri čemu se penje do 880 eura.

Cjenik Doma za starije osobe Petrinja iz 2018. godine, kaže Borić, ne može se sučeliti s troškovima poslovanja u postojećoj ekonomskoj situaciji. Detektira i da su od te godine, od kada nisu mijenjali cijene, ostali županijski domovi to činili i po nekoliko puta. Uz sve ostale okolnosti na tržištu, zadesio ih je i potres, zbog čega je cijena usluga zaostala za održivošću poslovanja.

Ravnatelj navodi da je od 2018. godine do kraja 2022. inflacija iznosila 19,5 posto, dok bi za 2023. ona mogla biti, prema procjenama, nešto manja od osam posto. Osim inflacije, otvoreno priznaje da im je najveća rashodna pozicija ona za plaće, a koje su se u proteklih godinu i pol dana povećale čak 17 posto, uz lipanjski dodatak od 130 do 160 eura.

"Za trenutna 63 zaposlena u Domu mjesečno moramo osigurati otprilike 105.000 eura za bruto plaće, i to u situaciji kada imamo svega 94 korisnika usluge smještaja i 130 korisnika usluge pomoći u kući. Prije potresa, o 188 korisnika je brinulo otprilike 75 zaposlenika, a kada se uzme u obzir da ćemo nakon obnove imati 207 korisnika usluge smještaja u Petrinji i Šašu, jasno je da će nam trebati ukupno 80-ak zaposlenika pa će se i bruto masa za plaće popeti na 130 do 140 tisuća eura. Ni inflaciju ni rast plaća nisu pratile naše cijene, ali ni nadležno Ministarstvo kroz povećanje decentraliziranih sredstava, čiji su iznosi određeni i datiraju još iz 2019. godine", otvoreno govori Damir Borić za portal Mirovina.









‘Svaki naš korisnik u startu je pokriven s 203 eura’

Borić kao diplomirani ekonomist, nekadašnji pročelnik za financije Grada Siska, dodaje i rast cijena energenata, prehrambenih artikala te ostalih vrsta usluga, navodeći da je posve opravdana računica vodećih hrvatskih ekonomista koji su izračunali da minimalna ekonomska cijena smještaja korisnika u domove iznosi 650 eura. Navodi pritom primjer najjeftinije cijene privatnog smještaja na petrinjskom području od 900 eura.









“Kroz decentralizirana državna sredstva koja dobivamo od nadležnog Ministarstva, svaki naš korisnik u startu je pokriven s 203 eura državnog novca pa smatramo da su predložene promjene cijena skromne i primjerene trenutku, kako bi našim korisnicima pružili sve ono što se od nas očekuje. Cjenik nismo mijenjali punih pet godina i usklađivali ga s promjenama ekonomskih parametara koji izravno utječu na naše poslovanje pa ga smatramo jedinim rješenjem za održivo poslovanje u narednom periodu”, zaključuje ravnatelj Damir Borić.