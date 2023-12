Cijene božićnih drvaca odletjele u nebo: ‘Nismo imali izbora, morali smo podići’

Autor: I.G.

Blagdani su pred vratima, a s njima stiže i vrhunac prodaje božićnih drvaca. Brojni građani pitaju se kakovi se sve borovi nude i jesu li podigli cijene u usporedbi s prošlom godinom. U Zagrebu se božićna drvca mogu pronaći na brojnim lokacijama, poput tržnica Jarun, Gajnice, Kustošija, Dubec, Britanski trg, a neki od najtraženijih mjesta su Heinzelova, parkiralište kod tramvajskog okretišta na Borongaju i kod tržnice Dubrava.

Cijene ovise o vrsti i veličini drvca, o tome je li u tegli ili rezano, i kreću se u rasponu od 20 do 100 eura. Udruga proizvođača božićnih drvaca odlučila je podići cijene za 10 do 15 posto u odnosu na prethodnu godinu, no ističu da to nije utjecalo na prodaju.

”Imamo srebrnu i zelenu smreku, nordijsku jelu i pančićevu omoriku. Podjednako dobro ide prodaja, ali kupci ipak najviše preferiraju srebrnu smreku. Vrhunac prodaje očekujemo tjedan dan prije Badnjaka, ali ljudi vrlo često rezerviraju i ranije drvca pa ih samo dođu preuzeti”, ispričala je za Zagreb info Željkica Golubić koja se uzgojem borova bavi godinama.

Srebrna smreka

Srebrna smreka, također poznata kao bodljikava smreka, crnogorično je stablo iz porodice borovki. Može izrasti do 30 metara visine, a karakterizira je široka krošnja, dok je kora crvenosmeđa i grubo ljuskava. Njezine plavkastozelene iglice mogu biti duge dva do tri centimetra, a imaju ugodan miris pri gnječenju prstima.

Cvate u svibnju i lipnju. Zreli češeri su duguljasto cilindrični, dugi četiri do deset centimetara, svijetlosmeđi, imaju uzdužno nabrane, rombaste ljuske koje su u početku crvenkastozelene, kasnije sjajnosmeđe. Kada dozru padaju cijeli na tlo.

‘Imamo jako puno posla’

”Tijekom godine imamo jako puno posla, od zaštite, orezivanja, štucanja. Cijene gnojiva su otišle gore, borimo se s nametnicima i nismo imali izbora nego podići cijene. Tko je naumio kupiti drvce, kupit će”, pojašnjava Željkica.

”Današnje drvce mora izgledati kao nacrtano da bi moglo imati dobru prodaju”, pojašnjava Željkica i dodaje kako su s godinama stekli vjerne mušterije kojima nije teško malo dublje posegnuti u džep, kako bi njihove domove krasilo kvalitetno i estetski savršeno drvce.