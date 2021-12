CIJENA NAFTE OPET POČELA VRTOGLAVO RASTI: Znači li to da nas brzo čeka novo zamrzavanje cijena goriva?

Autor: Dnevno

Prošloga su tjedna cijene nafte na svjetskim tržištima nakon šest tjedana pada skočile oko 8 posto. To se uglavnom dogodilo jer su popustila strahovanja da će širenje omikron varijante koronavirusa dovesti do zatvaranja gospodarstava, a time i pada potražnje za naftom. Dogodilo se tako da čim je Vlada odmrznula cijene goriva, one su opet počele rasti.

Tako je cijena barela na londonskom tržištu prošloga tjedna skočilo 7,6 posto, na 75,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 8,1 posto, na 71,67 dolara.

Iako su cijene u Londonu zbog omikrona u razdoblju od 25. studenoga do 1. prosinca pale 16 posto, početkom prošloga tjedna su nadoknadile oko polovine tog gubitka.

Naime, stručnjaci govore da iako je omikron možda zarazniji od prethodnih varijanti, nije ništa opasniji. U isto vrijeme proizvođači poručuju da su njihova cjepiva možda i dovoljna zaštita od nove varijante ili da rade na cjepivu protiv omikrona.

Zahvaljujući svim tim donekle dobrim mjestima, gospodarstvenici se toliko ne plaše novih mjera za zatvaranje gospodarstava.

Carsten Fritsch, analitičar Commerzbanka, napominje kako je tržište nafte opravdano je iz cijena ponovo isključilo ‘najcrnji scenarij’, ali bilo bi dobro da ne zanemari u potpunosti određeni blagi rizik za naftnu potražnju“.

Podršku tržištima pružile su i nove poticajne monetarne mjere u Kini, kojima njihove vlasti pokušavaju ubrzati oporavak gospodarstva i ublažiti udarac na tržište nekretnina koji posljednjih mjeseci prijeti kineskom gospodarstvu.

Dobro raspoloženje na tržištu nafte podupro je i podatak da su potrošačke cijene u SAD-u u studenom porasle najsnažnije od 1982. godine.









Strože mjere

Usprkos dobrim vijestima, u drugoj polovici tjedna se trgovalo nešto opreznije, zbog najava nekih vlada o strožim mjerama.

Tako je britanski premijer Boris Johnson u srijedu u Engleskoj uveo stroža ograničenja protiv covida-19, rekavši da bi ljudi trebali raditi od kuće ako je to moguće, nositi maske na javnim mjestima i pokazivati potvrde o cijepljenju na određenim mjestima i događanjima.

Nova ograničenja planira i Danska, uključujući zatvaranje restorana, barova i škola, dok je Kina zabranila grupna turistička putovanja iz Guangdonga.

Trgovci su oprezni i zbog toga što bi američka središnja banka zbog visoke inflacije u SAD-u uskoro mogla zaoštriti monetarnu politiku, što bi moglo izazvati usporavanje rasta potrošnje, a time i potražnje za naftom u svijetu.