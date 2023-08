Cijena jedne namirnice zapanjila Hrvaticu: ‘Tri eura po kili, malo je to puno’

Autor: Z.S.

Gotovo abnormalan rast cijena koji je pogodio hrvatske građane je nezaustavljiv. Nema što nije poskupjelo, a kako stvari stoje malo je onih koji će spremati zimnicu. Cijene povrća idu prema gore te su paprika, patliđani, luk i krastavac od 2 do 3 eura po kilogramu. Nikoletu iz Zagreba pak najviše iznenadile cijene mahuna.

“3 eura im je cijena – pa što me još iznenadilo. Evo, kaj mi je rekla – 5 eura za kilu celera. Malo je to puno”, kazala je ta RTL Danas.

Popelo u nedogled

“Ono što najviše konzumiram su povrće, voće i mliječni proizvodi. To se popelo stvarno u nedogled. Pitam se koliko je to ljudima opće prihvatljivo. Ja kupujem samo ono što stvarno moram i kad to trebam”, dodala je Zagrepčanka Jasna. Hrvati se zbog situacije s cijenama bore na sve načine.





“Gdje god čovjek pokušava ajmo reći ušparati, a to nikako ne ide jer ove cijene su abnormalno otišle gore. Teško je. Pogotovo penzionerima”, ispričao je Zvonko iz Zagreba.

Ako cijene nastave rasti, voće i povrće postat će pravi luksuz.









“Došlo vam je da su kuna i euro zajedno. Prije što ste kupili za 100 kuna sad kupite za 100 eura. Jel to isto? Je. Znate, masa ljudi nema. Ravnamo se s europom, a njihova primanja i naša primanja, to je velika razlika”, istaknula je prodavačica Ljubica.