Cijena božićne poslastice mogla bi otići u nebo: Novi udar na džep ususret blagdanima

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Građani već dugo trpe poskupljenja prehrambenih proizvoda. Inflacija hrane bila je najviša u proteklih godinu dana, često debelo iznad prosječne stope inflacije komunicirane u javnosti. Ljubitelji svinjskog mesa, a po tome smo u samom europskom vrhu s pojedena 42 kilograma godišnje u prosjeku, također osjete poskupljenja u svojim novčanicima.

Kako smo ranije pisali, podaci Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi pokazuju kako je svinjetina u rujnu ove godine koštala gotovo 50 posto više nego u istom mjesecu lani. Prosječna cijena po kilogramu u veleprodaji iznosila je 6,13 eura. Prevedeno u maloprodajne okvire, odojak od 25 kilograma u mesnici stoji otprilike 190 eura.





Eutanazija smanjila ponudu

S obzirom na to da je zbog afričke svinjske kuge eutanazirano oko 2,5 posto populacije domaćih svinja u Hrvatskoj, mnogi se boje da bi u prosincu, naročito pred Božić, moglo doći do nestašice. No, godišnje uvozimo oko 120.000 tona svinjetine vrijedne 250 milijuna eura, a uz to inflacija je već učinila svoje pa, prema postojećim podacima, 40 posto građana kupuje manje mesa.

“Lani je prasetina bila tri i pol kune žive vage, a sada je 5,6, eura, pa se vi mislite”, “Sedam eura i skoro osam za odojka, to je sramotno”, “Kako su neki tvrdili, bit će jastozi jednako skupi kao i prasetina”, komentari su građana.

Iako su uzgajivači u problemima zbog afričke svinjske kuge, očekuju skori oporavak uzgoja. Krešimir Kuterovac, proizvođač i predsjednik Udruge proizvođača svinja je za HRT otkrio kako bi samodostatnost domaćeg tržišta u ovoj godini mogla pasti za 20 posto.

“Vjerojatno ima nekih tržišnih poremećaja kod nekih privatnih tržnica, ua mesnicama, ali u pravilu nestašica nema”, izjavio je Branko Bobetić, predsjednik Croatiastočara.

Veća potražnja pred blagdane

Pred blagdane je obično potražnja veća. To bi moglo dodatno utjecati na cijene, koje su prije nekoliko mjeseci iznosile čak i 10 eura po kilogramu.









“Svinjsko meso ima tu karakteristiku da ga se može zamrzavati i koristiti kasnije, tako da do značajnijih poremećaja na tržištu neće doći, a vjerojatno ni do rasta cijena”, drži ekonomski analitičar Damir Novotny.

Otprilike tako razmišljaju i mesari. Ne vjeruju da će ovoga Božića doći do nestašica ili naglog poskupljenja, čak ni uz afričku svinjsku kugu i još uvijek relativno visoku inflaciju.

“Malo se nekada desi da cijene odu gore pred blagdane zato što nekad nema dovoljno, jako nam velike količine trebaju, ali ništa značajno”, rekao je mesar Dario Bešić iz Osijeka.