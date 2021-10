ČETIRI SCENARIJA KRIZE KOJA JE ZAHVATILA I HRVATSKU! Što nas očekuje do kraja godine?

Autor: Iva Međugorac

Svjetska energetska kriza razvila se usred naglog porasta potražnje, a stalni pad ponude doveo je u probleme tržište plina i nafte, no nakon Vladine intervencije kojom je donesena uredba prema kojoj se ograničavaju cijene goriva u Hrvatskoj, cijena benzina ne smije biti visa od 11,10 kuna, a cijena dizela 11 kuna.

Jasno je da se ovdje ne radi o dugoročnoj uredbi te da bi već s početkom studenog trebalo početi razmišljati o daljnim koracima, a jasno je i da ova Vladina odluka ne ide na ruku proizvođačima koji su jasno dali do znanja da će radi nje, kako bi smanjili gubitke na što manju razinu svoja premium goriva prodavati samo do isteka zaliha. No, treba imati na omu da je cijena nafte ove godine porasla za preko 60 posto, a da su u Europi i cijene prirodnog plina rekordno visoke te da su se veleprodajne cijene na spot-tržištima ove godine utrostručile.

Energetskom krizom pozabavio se i Business insider koji se poziva na analizu Francisca Blancha voditelja istraživanja Bank of America koji je razradio četiri moguća scenarija koja bi se mogla razviti do početka iduće godine.

Prvi je scenarij onaj prema kojemu nagli skok cijena energije rezultira gospodarskim krahom, razrađujući taj scenarij Blanch se poziva na podatke iz energetske krize koja se događala između 2007. i 2008. godine. Naime, početkom 2007. godine nafra je bila na samo 509 dolara za barel da bi se potom popela na 95,98 dolara za barel do konca godina. Do kraja srpnja 2008.godine cijena je iznosila rekordnih 150 dolara po barelu, ali kako je cijena rekordno rasla tako se spektakularno srušila kada je krenula velika recesija. Ako se skok nalik tome ponovi, prema tezama ovog analitičara velike industrijske tvrtke mogle bi naglo smanjiti proizuvodne aktivnosti ili ih u potpunosti zatvoriti a to je uvertira u novu recesiju, s tim da treba imati u vidu da je skok cijena energije neke tvrtke već primorao da zaustave proizvodnju, iako je drugi Franciscov scenarij posve oprečan tome. Naime, kako je objasnio povećanje cijena bilo koje robe potaknuti će proizvođača da poveća proizvodnju ili pronađe pristupačnije alternative pa nije nemoguće da se toi dogodi i sada, a prema trećem scenariju mogla bi se dogoditi i toplija zima od one koja se predviđa, a koja bi barem privremeno riješila problem potražnje za prirodnim plinom i ugljenom za grijanje kuća. Postoji ujedno i opcija da središnja banka uspori agregatnu potražnju, smatra Francisco te kaže kako to znači dopustiti nešto veće kamatne stope i smanjiti količinsko ublažavanje, a to će rashladiti i ukpan rast te potrošnju energije. Prema njegovim projekcijama naredne godine će se povećati stope, gospodarstvo se nastavlja oporavljati, a inflacija ostaje povišena.