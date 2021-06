ČESI SE VRAĆAJU! ‘I dalje će kukati i plakati da je u Hrvatskoj skupo, ali će i dalje po Biokovu hodati u sandalama i bez vode’

Autor: S.P.

U pandemiji koronavirusa i smanjenog dolaska turista u Hrvatsku izgledno je da nam se ponovno vraćaju češki turisti.

Epidemiološke mjere su popustile, vrijeme je sve ljepše i sve je spremno za dolazak gostiju u hrvatska turistička odredišta.

“Česi čeznu za suncem i toplim krajevima, a Hrvatska je u tamošnjim medijima prisutna i o njoj se dosta piše. Kako se primiče sezona, sve se više piše o našoj zemlji”, rekao je za Novi list Davor Krtalič-Dalmatinac, vlasnik turističke agencije “Davor Krtalič-Dalmatinac”, Hrvat koji godinama živi i radi u Češkoj.

Češki novinari na studijskim putovanjima po Hrvatskoj

Osvrnuo se na način promocije hrvatske turističke ponude te istaknuo kako je naša zemlja “jasno navela način i uvjete ulaska turista”.

Češki portali su to prenijeli i svakom je turistu jasno što treba imati sa sobom kako bi mogao putovati u Hrvatsku. Krtalič-Dalmatinac je rekao i da u Hrvatsku dolaze češki novinari kako bi se “na licu mjesta uvjerili kakvi su uvjeti na putovanju, po mjestima, smještaju, restoranima i plažama”.

“Mogu reći da se Hrvatska dobro pripremila za turističku sezonu. Rezervacije za ovu sezonu bile su skoro nikakve, ali se sve promijenilo kad su jasno predstavljeni uvjeti ulaska Čeha u Hrvatsku. Doista je počela euforija oko priprema za godišnji i putovanja. Inače, Česi za svoje građane otvaraju u Hrvatskoj dva nova konzulata kako bi im u sezoni bili na raspolaganju za rješavanje eventualnih problema”, istaknuo je Krtalič-Dalmatinac.

Dodao je kako u Češkoj škole završavaju 30. lipnja, a većina Čeha čeka ljetne praznike kako bi mogli s djecom na more.

Govoreći o tome kada se može očekivati prvi val dolaska Čeha, naglasio je kako je to 3. srpnja kada će ceste biti pune, a vjeruje da će to izgledati kao što je bilo prije pandemije koronavirusa.









‘U Češkoj nisu zabranjeni komentari po portalima’, rekao je Krtalič-Dalmatinac

Stoga je uvjeren da će ova sezona biti puno bolja od prošlogodišnje jer sada postoji znatni više rezervacija nego cijele prošle sezone. Uspoređujući prošlu godinu s najavama za ovo ljeto, Kralič-Dalmatinac je rekao kako su u prošloj sezoni rezervacije uglavnom bile za smještaj od Istre do Zadra dok se ove godine turisti “spuštaju” na jug.

U prilog većem dolasku Čeha ide i činjenica da je RegioJet osim Rijeke, gdje je prošle godine prometovao, uveo liniju i za Split, a po najavama je prodaja karata vrlo dobra.

Na upit o tome što češke turiste smeta u Hrvatskoj i jesu li im previsoke cijene odgovorio je kako u “Češkoj nisu zabranjeni komentari po portalima”.

“Ja ih čitam iz radoznalosti kao bih vidio kakvo mišljenje ima običan Čeh o Hrvatskoj. Mogu reći, podijeljeni su, jedni pišu pozitivno dok drugi pišu kritike. Žale se, primjerice, da je od 1995. Hrvatska znatno povisila cijene i da je sve skupo. Međutim, oni ne vide i ne pamte – naime, ja sam u Češku došao 2007. godine – to je da je u Češkoj 100 eura i tada i ove godine 2.500 čeških kruna, dok je, primjerice, kruh s 11 do 18 čeških kruna skočio na 25 do 40 kruna, a kava s 15 do 20 na 30 do 50 čeških kruna. Isto tako, žale se da Hrvati preferiraju bogate Nijemce, a da Čehe gledaju s visoka”, naglasio je vlasnik turističke agencije.









Dodao je kako, prema njegovom mišljenju, Hrvatska nema visoke cijene. To je usporedio s cijenama u češkoj i Slovačkoj gdje je spavanje po pansionima plaćao od 15 do 30 eura po noćenju. Pritom se našalio kako će neki Česi i dalje “kukati i plakati da je u Hrvatskoj skupo, ali će i dalje po Biokovu hodati u sandalama i bez vode”.