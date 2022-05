ČEKA LI NAS NAJVEĆA DEPRESIJA U POVIJESTI? Sve ide prema točki pucanja… Zadnji puta kao posljedica je došao stravičan Drugi svjetski rat! Pogledajte što nam današnje brojke govore

Autor: Dnevno.hr

Situacija na Wall Sreetu već davno nije bila tako sumorna. Cijene dionica padaju i sedmi tjedan zaredom. Svemu je “kriv” američki Fed koji zbog najviše inflacije u 40 godina diže kamate, a ulagači se boje da bi ti potezi američko gospodarstvo moglo dovesti u recesiju. Tako je Dow Jones prošlog tjedna je pao 2,.9 posto na 31.261 bod, dok je S&P 500 potonuo 3 posto, na 3.901 bod, a Nasdaq indeks 3,8 posto, na 11.354 boda.

S&P 500 je od početka godine pao osam posto, dok je Nasdaq indeks potonuo oko 27 posto. Pad S&P 500 i Nasdaq indeksa sedam tjedana zaredom nije zabilježen još od dot.com krize 2001. godine koja je uzrokovala recesiju, dok pad Dow Jonesa osam tjedana zaredom nije zabilježen od Velike depresije 1932. godine.

Hoće li nam se ponoviti Velika depresija 1929.-1933. teško je prognozirati, ali lekcije iz prošlosti ne smijemo zaboraviti. Dvadesete godine 20. stoljeća prošle karakterizira spekulativno precijenjeno tržište dionicama i drugim vrijednosnim papirima. Slični obrazac vidimo i danas. Američki Wall Street je u vrijeme pandemije, kada je cijelo svjetsko gospodarstvo stajalo, nevjerojatno brzo rastao.





Ekonomski analitičar Velimir Srića je prije nekoliko mjeseci u razgovoru za Dnevno rekao kako je pitanje dana kada će taj sustav puknuti.

“Je li normalno da je jednom Appleu trebalo 42 godine da naraste do 1.000 milijardi vrijednosti, a onda samo 9 mjeseci da naraste duplo. Gledajući te brojke sasvim je jasno kako je Wall Street jedna velika kockarnica u kojoj nikakva ekonomska pravila više ne vrijede. Kada veliki broj ljudi zaigra u takvoj jednoj kockarnici, onda je većina ljudi tu ne zato što razumiju što rade, već zato što ih pohlepa tjera na to. To ima puno elemenata Ponzijeve sheme, stalno se moraju uvlačiti novi ljudi da bi vrijednost cijelog tog balona rasla, ali jednom kad pukne biti će to spektakularna eksplozija i nažalost najviše pogoditi one koji su najniže u tom lancu”, objašnjava analitičar.

Za obične ljude nikoga nije briga

Na pitanje je li taj balon već počeo pucati i što će biti s malim ulagačima, Srića upozorava kako za male nikoga nije briga.

“Nikoga nije briga što će biti s vama kao malim ulagačem, nitko vas neće upozoriti da ne trgujete ako su rizici veliki. Tržište kapitala živi od prometa, a svi oni koji vas nagovaraju da kupujete, njima je svejedno hoće li dionice rasti ili padati. Važno je samo da se napravi promet i da oni uzmu svoju proviziju. Osim toga, drugi veliki problem tog sustava je što je on kompjuteriziran i algoritamiziran, tako da većinu odluka zbog brzine ne donose sami ljudi već tehnologija. Tu je onda problem kada se u nekoj funkciji pojavi derivacija koja ide u drugom smjeru, pa funkcija krene dolje. Onda svi žele minimizirati štetu i brzo se riješiti nečega što će sutra vrijediti još manje. I onda se ti trendovi počnu pojačavati i nešto što je bio pad od 1-2 posto, brzo postane pad posto”. objašnjava Srića.

U međuvremenu, Fed je u ožujku digao kamate za 0,75 postotnih bodova, a očekuje se da će ih dodatno podignuti za po 0,50 postotnih bodova na barem iduće dvije sjednice. Kad se tome doda rat u Ukrajini i poremećaji u nabavnim lancima, nije ni čudo kako se mnogi boje da će gospodarstvo uroniti u recesiju.

Analitičari Goldman Sachsa objavili su da postoji 35 posto izgleda za recesiju u iduće dvije godine, dok je Wells Fargo Investment Institute objavio da krajem ove i početkom iduće godine očekuje blagu recesiju u američkom gospodarstvu.









Terry Sandven, strateg u U.S. Bank Wealth Management, napominje kako će tržište biti nestabilno sve dok inflacija raste.

U SAD-u je pod pritiskom i tradicionalno otporan trgovački sektor jer poslovni rezultati trgovačkih lanaca pokazuju da njihovi troškovi poslovanja rastu, dok rast inflacije smanjuje kupovnu moć stanovništva.