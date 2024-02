Calucem ulaže 8 milijuna eura u novi program održivosti u svojoj tvornici u Puli

Autor: Dnevno.hr

Tvrtka za proizvodnju kalcij-aluminatnog cementa (CAC) Calucem, dio Cementos Molinsa, najavila je provedbu trogodišnjeg programa održivosti u koji će uložiti 8 milijuna eura za nadogradnju svojih pogona. Calucem ima vlastitu luku unutar tvornice u Puli kojom opslužuje globalne krajnje kupce u više od 60 zemalja, inovacijski centar u Barceloni i opsežnu mrežu prodajnih ureda i distribucijskih centara diljem Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Azije.

Calucem će obnoviti skladišne hale kako bi se osiguralo pokriveno skladištenje sirovina i finih materijala. Plan uključuje i povećanje energetske učinkovitosti postrojenja. Uz poboljšanje komunikacijskih pravaca unutar postrojenja, Calucemove drobilice bit će premještene u novi pogon kako bi se optimizirao proces mljevenja.

“Uložit ćemo 8 milijuna eura u tvornicu; u najsuvremeniju tehnologiju i novu opremu kako bismo unaprijedili naše objekte i tako poboljšali kvalitetu života naših zaposlenika i lokalne zajednice”, istaknuo je Juan Martinez, generalni direktor Calucema.

Smanjenje emisije

Ovaj novi program održivosti u proizvodnim pogonima Calucem usklađen je s ciljevima postavljenima u Planu održivosti 2030. tvrtke Cementos Molins; planu koji će tvrtku dovesti do smanjenja emisija za 20% do 2030. godine. Ova će predanost ubrzati planove smanjenja emisija koje tvrtka provodi od 1990. godine i usredotočuje se na strateški cilj opskrbe ugljično neutralnim betonom do 2050. godine.

Tvrtka će, također, tijekom 2024. Godine održavati redovite susrete s lokalnom zajednicom, što je praksa započeta u siječnju ove godine. U svrhu dobrog informiranja građana biti će ogranizirani Dani otvorenih vrata ove cementare.

Plan održivosti 2030. godine ističe održivost kao glavni stup strategije Cementos Molinsa te naglašava kako tvrtka radi istovremeno na pet prioriteta: sigurnosti i zdravlju, klimatskim promjenama i energiji, okolišu i prirodi, kružnom gospodarstvu i društveno odgovornom poslovanju.

Upravo zbog ovakvog plana razvoja, uprava hrvatske kompanije imala je konstruktivan sastanak s gradonačelnikom Pule Filipom Zoričićem na kojem se razgovaralo o daljnjim postupcima investiranja u moderne procese poslovanja poštujući sve zakonske i društvene standarde u zajednici.









O Cementos Molinsu:

Uz gotovo stoljeće iskustva, globalni smo predvodnik u inovativnim i održivim građevinskim rješenjima te pokretači ugljične neutralnosti i kružnog gospodarstva. Naši kupci cijene kvalitetu naših proizvoda i građevinskih rješenja, namijenjenih izgradnji održive budućnosti. Ova održivost zaštitni je znak našeg integriranog poslovnog modela, koji uključuje agregate, cement, beton, mortove, predgotovljeni beton, urbani namještaj, arhitektonska pročelja i gospodarenje otpadom.

Calucem, dio Cementos Molinsa vodeći je, inovativan i globalni proizvođač cementa od kalcijevog aluminata koji već gotovo 100 godina posluje sa svojim proizvodnim pogonima u Puli i Barceloni.

Cementos Molins zapošljava preko 6.300 profesionalaca u Španjolskoj, Meksiku, Argentini, Urugvaju, Boliviji, Kolumbiji, Njemačkoj, Hrvatskoj, Turskoj, Tunisu, Bangladešu i Indiji.