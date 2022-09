BURZE PALE, SREDIŠNJE BANKE PODIŽU KAMATE! Najagresivnije povećanje u povijesti: ‘Recesija je moguća’

Autor: Dnevno.hr

Oštar pad cijena dionica na svjetskim burzama obilježio je i drugi tjedan zaredom, budući se ulagači povlače iz rizičnih investicija, s obzirom na to da središnje banke u svijetu agresivno podižu kamatne stope kako bi suzbile inflaciju, što će usporiti rast svjetskog gospodarstva.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna pao 4 posto, na 29.590 bodova, dok je S&P 500 potonuo 4.8 posto, na 3693 boda, a Nasdaq indeks 5 posto, na 10.867 bodova. Zbog toga su S&P i Nasdaq indeks zaronili u područje medvjeda, 20 posto ispod svoje rekordne razine, dok je Dow to zamalo izbjegao.

Tržište je pod snažnim pritiskom od srijede, kada su čelnici američke središnje banke povećali kamatne stope za agresivnih 0.75 postotnih bodova, treću sjednicu u nizu, u raspon od 3 do 3.25 posto, što je njihova najviša razina od 2008. godine.





To se, doduše, očekivalo, no nije se očekivalo da će kamate i idućih mjeseci nastaviti brzo rasti. Prema procjenama čelnika Feda, do kraja ove godine kamate bi mogle biti povećane na 4.4 posto, a do kraja iduće godine na 4.6 posto. To znači da će do kraja ove godine Fed povećati kamate za još 1.25 postotnih bodova, a u idućoj godini za 0.25 bodova.

Najagresivnije povećanje kamata u povijesti

Takvo brzo podizanje kamata, započeto u ožujku ove godine, predstavlja najagresivnije povećanje cijene novca od 1990. godine, od kada je Fed kao osnovni alat monetarne politike počeo koristiti kamatu na prekonoćne kredite. Zbog toga su splasnule nade ulagača da će Fed iduće godine početi smanjivati kamate. To će, čini se, uslijediti tek 2024. godine.

“Bilo je nekih optimista koji su govorili kako je inflacija pod kontrolom, no Fed im je praktički poručio da sjednu i zašute. Središnja banka nastoji ubiti inflaciju dok je tržište rada još snažno”, kaže David Russell, analitičar u tvrtki TradeStation Group.

Čelnici Feda odlučni su, poručili su, suzbiti inflaciju s najviših razina u više od 40 godina.

Powell: Recesija je moguća

No, Fedovi agresivni planovi za suzbijanje inflacije na ciljanih 2 posto potrajat će godinama, usporiti rast gospodarstva i povećati nezaposlenost, pokazuju projekcije Feda. Tako je Fed smanjio procjenu rasta u ovoj godini na samo 0.2 posto, dok je dosad procjenjivao da će gospodarstvo porasti 1.7 posto. Iduće bi godine bruto domaći proizvod mogao porasti za 1.2 posto.

No, ulagači se plaše da će agresivno povećanje kamata gurnuti gospodarstvo u dublju recesiju. Tehnički je američko gospodarstvo već uronilo u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja palo na kvartalnoj razini, no zasad je ta recesija plitka.









Predsjednik Feda Jerome Powell u srijedu je otvoreno priznao: “Nitko ne zna hoće li ovaj proces voditi u recesiju i, ako bude tako, koliko će ozbiljna recesija biti.” Što se, pak, inflacije tiče, čelnici Feda procjenjuju da bi ciljana razina inflacije od 2 posto mogla biti postignuta tek 2025. godine.

“Ako se povišena inflacija zadrži i ako Powell nastavi paljbu iz svih oružja, kako je najavio, mislim da ćemo uroniti u recesiju. A to će znatno smanjiti zarade kompanija”, kaže Mike Mullaney, direktor u tvrtki Boston Partners.

Povišene kamate – novo normalno

Osim američke, i većina ostalih najvećih središnjih banaka u svijetu povećava kamate kako bi suzbile inflaciju. To su prošloga tjedna, među ostalim, učinile britanska, švicarska, švedska i norveška središnja banka.









Britanske monetarne vlasti povećale su kamate za 0.50 postotnih bodova već sedmu sjednicu zaredom i poručile da je gospodarstvo već vjerojatno u recesiji.

Kako se kamate povećavaju, a rast gospodarstava usporava, ulagači se povlače iz rizičnijih investicija širom svijeta, pa je MSCI indeks svih najvećih svjetskih tržišta prošloga tjedna potonuo više od 3 posto i zaronio na najnižu razinu u dvije godine.

“Nakon 10 godina nenormalno niskih kamatnih stopa, investitori sada moraju dokučiti kako pozicionirati svoje portfelje. Bit će potrebno neko vrijeme da se prilagode ‘novom normalnom'”, kaže Carol Schleif, direktorica u tvrtki BMO.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 3 posto, na 7018 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 3.6 posto, na 12.284 boda, a pariški CAC 4.8 posto, na 5783 boda. Na Tokijskoj je burzi, pak, Nikkei indeks pao 1.5 posto, na 27.153 boda.