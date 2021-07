BURNO NA POSLOVNOM FORUMU: Plenković oštro napao sve koji se ne žele cijepiti

Premijer Andrej Plenković na Prstenovom poslovnom forumu Zagreb oštro je napao sve one koji se ne žele cijepiti. “Nacija koja želi biti konkurentna, probitačna, ona se cijepi ne razmišljajući o tome dva puta”, poručio je premijer.

Na poslovnom forumu govorilo se o prilikama i prijetnjama hrvatskom gospodarstvu u postcovid razdoblju, a premijer je istaknuo da je Vlada većinu kriza s kojima je bila suočena uspješno prebrodila te je Hrvatska danas bolja zemlja nego što je bila prije pet godina, gospodarstvo je snažnije, kriza s covidom također je dobro prebrođena.

Plenković je još jednom ponovio je da je kriza s covidom Hrvatsku stajala nevjerojatnih 34 milijarde kuna, da ne govorimo o tome da su u istom razdoblju državu pogodila dva razorna potresa sa štetama 129 milijardi kuna. “Neovisno o tome plaće i mirovine se isplaćuju i Hrvatska danas ima više osiguranika nego 2019. godine”, istaknuo je.

“Hrvatska danas u hladnjacima ima 1,3 milijuna doza cjepiva. Da se svi naši sugrađani koji do sada to nisu učinili odluče cijepiti mi bi nakon druge doze za mjesec dana ili šest tjedana bili bi na onom postotku koji se zove kolektivni imunitet i mogli bi uklonili sve restriktivne mjere i nastavili funkcionirati bez problema“, rekao je.

Što se budemo sporije cijepili, kaže premijer, to ćemo duže kao narod biti izloženi virusu, duže ćemo imati restriktivne mjere, financijske, ekonomske i zdravstvene štete, povećavat će se broj preminulih, dovodit ćemo sebe u nepovoljniji položaj u odnosu na one koji su tu zaštitu, cijepljenje, imunitet “munjevito usvojili”.

“Ljudi, cijepite se, ne čekajte, ne oklijevajte. Svatko tko oklijeva usporava one odgovorne, munjevite, brze, koji su razumni i racionalni, a to je ovih 45 posto koji su to već napravili. Potaknimo i ove druge da budu jednako odgovorni prema svima kao što su to ovi koji su to već učinili”, poručio je premijer.