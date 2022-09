BRAŠNU I ŠEĆERU SNIŽENA JE CIJENA, ALI DO KAD? Ekonomist zna točan datum: ‘Evo što će se tada dogoditi’

Autor: Ivana Jurišić

Vlada je na sjednici održanoj 8. rujna donijela odluku o ograničavanju cijena osnovnih prehrambenih namirnica. Cijena jestivog suncokretovog ulja je po novom ograničena na 15,99 kuna, a cijela litre mlijeka na 7,39 kuna. Glatkom brašnu je cijena pala s 8,99, na 5,99 kuna, a oštro se sad može kupiti za 6,29 kuna. Među namirnicama kojima je ograničena cijena još je i bijeli šećer koji građani sad plaćaju 7,99 kuna i cijelo pile kojemu je cijena ograničena na 24,99 kuna. Ograničena je i cijena nekim vrstama mesa pa je cijena svinjskom vratu s kostima pala sa 37,99, na 27,99, svinjskoj lopatici na 24,99 i miješanom mljevenom mesu na 32,99.

Prema sadašnjim podacima, ova mjera vi trebala trajati do 9. prosinca, a tada će se cijene vratiti na staro. Ili možda ipak neće.

Što će se dogoditi u prosincu kada mjera prestane vrijediti pitali smo ekonomskog analitičara Petra Vuškovića koji nam je rekao da bez obzira na odluke vlade, trgovce je nemoguće pobijediti.





Socijalnim transferima pomoći najugroženijima

“Povlačenjem proizvoda s polica trgovci će utjecati na to da potražnja za tim proizvodima bude veća u onom trenutku kada opet budu vratili te proizvode na police, a to će vjerojatno biti onda kada ovaj kratki rok zamrzavanja cijena prođe. Veća potražnja znači i veće cijene i osim ako vlada opet ne odluči zamrznuti cijene, teško ćemo to izbjeći”, objašnjava Vušković.

Analitičar smatra kako vladine mjere imaju više minusa nego pluseva.

“Oni su donijeli paket mjera koji je u vrijednosti više od dvije milijarde kuna, ne spominjući pritom kako netko mora i platiti tak antiinflacijski program. Već sad se najavljuje poseban porez na dobit koji će biti prevaljen preko leđa poduzetnika, što bi kao rezultat moglo imati i otpuštanje radnika”, objašnjava Vušković.

Smatra kako je Vlada mogla direktnim socijalnim transferima pomoći socijalno najugroženijima.

“Tu bi trebao biti zahvaćen jedan širi imovinski cenzus da se vidi je li tim ljudima to jedini izvor prihoda. Nema smisla pomagati onima koji imaju stanove i apartmane za iznajmljivanje, treba pomoći onima socijalno najugroženijima. Ovo što sada imamo je samo zaokret od afere Ina koja potresa hrvatsko društvo”, zaključuje Vušković.