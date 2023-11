Bosanka se oglasila iz Njemačke i pojasnila kako stoje stvari: ‘To je jedina istina’

Autor: Z.S.

Njemačka se nalazi na listi omiljenih zemalja hrvatske dijaspore. Kako je navedeno na stranicama Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH, Hrvati su još u 19. stoljeću počeli naseljavati Njemačku. Naglim industrijskim razvojem nakon Drugog svjetskog rata kada dolazi do velike potrebe za radnom snagom, navode, Hrvati se ponovno iseljavaju u zemlje Zapadne Europe.

Emigracija šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća, pored političkog, imala je uglavnom ekonomski karakter, ističu i dodaju kako prema podacima Saveznog statističkog ureda u SR Njemačkoj je na dan 31.12.2019. živjelo 414.890 hrvatskih državljana, ali i da ovdje nisu ubrojeni i oni koji imaju dvostruko državljanstvo. U međuvremenu, ta je brojka još porasla.





Zbog svega toga svima koji su ostali i žive u Hrvatskoj, zanimljivo je čuti dojmove ljudi koji su napustili ove prostore i preselili u Njemačku. Sada je snimka jedne žene iz Bosne, koja priča o životu u Njemačkoj izazvala burnu polemiku.

‘Ne bih baš tako rekla’

“U Njemačkoj si vječiti podstanar i ne možeš ništa ostvariti. To je jedina istina. Pa ne bih ja baš tako rekla. Podstanar jesam, ali znam jako puno ljudi ljudi koji su s našeg podneblja i imaju jedan ili više nekretnina. Jedan stan ili više nekretnina, kuće, ili su stanovi, ali imaju više nekretnina”, kazala je u klipu na TikToku i nastavila.

“Ono čime sam ja oduševljena ovdje je ako si dobar radnik i ako želiš napredovati na bilo kojem polju daju ti mogućnost, a uz to budeš adekvatno plaćen. Ako ne radiš država se brine o tebi, plaća ti se stan. Nisu to basnoslovna primanja, da se ne lažemo, nitko ti ne daje milijune i milijarde da bi se ti sad razbacivao, ali te osiguraju. Ne moraš brinuti o osnovnim stvarima. Tako da radije ću ostati ovdje”, poručila je.

Nizali se komentari

Brzo su se ispod objave počeli nizati komentari. Neki su se korisnici složili da je to zaista tako, neki baš i nisu. “Sve je to i redu, ali u Njemačkoj je diktatura. Švabo ti da pare, a dirigira tobom i tvojim životom. Nemaš slobodu nad sobom”, “U Njemačku plaća oko 2000 eura. Stan od 800 do 1200 eura Komunalija, hrana, gorivo… Na kraju isto kao i na Balkanu. Na vrijeme pobjegao iz EU”, “Samo je jedna stvar istinita, da radite na Balkanu koliko radite u Njemačkoj imali bi veća primanja nego u Njemačkoj” “Bilo nekad sad se samo priča. Pričekaj 10 godina da si tamo, pa onda pričaj, bit će te sramota kad vidiš šta si postavljala”, “U Njemačkoj podstanar, a u BiH vječiti rob. U BiH će zatvoriti firmu, ali neće povećati platu čak ni najboljem radniku”, glasili su neki od komentara koji su se nastavili samo nizati.









Seli iz Njemačke

“Od kud im novac i zar ne moraju imati Njemačke papire da bi posjedovali nekretnine u Njemačkoj. Malo mi to zvuci nerealno”, “Mene kad ljudi pitaju koliko plaćam kiriju u Švedskoj i kad kažem da imamo svoju kuću ne vjeruju! Moj suprug je rođen ovdje i njegovi roditelji”, “Mogu reći da mi je rodica u politici i kad je ona rekla da će za tri god otići iz Njemačke sve govori. Ja Bogu hvala selim se isto iz Njemačke. Razlog kada bi rekla sigurna sam da bi sutra otišla iz straha. Dobar radnik u prijevodu lizati šu*ak šefovima i sve super ide…”