BOSANAC TEŽAK PREKO 30 MILIJUNA EURA! U Rijeku je došao tijekom rata, obogatio se na naftnom biznisu, a povezivalo ga se s Linićem! Čime se danas bavi Jozo Kalem?

Autor: Iva Međugorac

Tvrtka RI-Petrol u komunalno-serviskoj zoni planira urediti ubjekt s trgovačkim sadržajima, natkrivenom benzinskom postajom, uredima na četiri etaže, servisnim sadržajima i podzemnom garažom, vijest je to koju je objavio Novi List progovarajući pritom o novim ambicijama najbogatijeg riječkog poduzetnika Joze Kalema.

Ukupna građevinska površina okvirno će iznositi 10.000 m2, a od toga će čak 6000 m2 biti namijenjeno poslovnom te 4000 garažnom prostoru, no za sve to potrebne su Izmjene i dopune Detajnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje, a dok do toga ne dođe treba podsjetiti kako je Kalem široj hrvatskoj javnosti postao poznat kao prijatelj bivšeg SDP-ova ministra financija Slavka Linića. S Linićem je Kalem ljetovao pa i putovao u daleki Dubai, a njih dvojica tvrdili su kako se poznaju preko svojih supruga koje su školske prijateljice.

Porezni dužnik

Kalemova tvrtka Ri-Most dugo se vremena nalazila na popisu poreznih dužnika i to radi dugovanja od 7,7 milijuna kuna, no on je istovremeno demantirao dugovanja Poreznoj upravi govoreći kako je neplaćeni porez na nekretnine i porez na dobit kojega se ne spominje nepostojeći. Kako je spor između njega i Porezne uprave okončan javnost nikada nije saznala, no on je u međuvremenu s popisa dužnika nestao. Službeni dio Kalemove biografije kaže da je rođen 60-te u Dragalovcima u susjednoj BiH od kuda je s obitelji početkom 90-ih došao u Rijeku. Bogatstvo može zahvalitui trgovini naftnim derivatima, premda su se s njime povezivale priče o švercu goriva preko granice tijekom Domovinskog rata te teorije nikada nisu dokazane. Biznis mu je cvijetao u ratnim godinama, no vjetar u leđa dobiva nakon što je Linić postao potpredsjednik Vlade, ali i još važnije predsjednikom NO Ine, ta je priča zaintrigirala razne institucije pa je pokrenuta istraga o povlaštenoj prodaji derivata i pogodovanju Ine Europetrolu. ž

Intrigirao je Kalem javnost i zbog priča o pogodovanju javnih poduzeća, odnosno Autocesta Rijeka Zagreb i riječkog Autropetroleja njegovom Europetrolu, no ni od toga nije bilo ništa. Svi prigovori na zakonitost tog postupka odbačenui su od strane Državne komisije za kontrolu javne nabave. S vremenom se kalem riješio Europetrole na kojem je sagradio svoje milijunsko carstvo, 51 posto udjela kupio je slovenski Petrol još 2008. godine, a posao su do kraja okončali par godina kasnije, odnosno 2011., iako su Slovenci otkupili Kalemovo poslovno carstvo on je na čelu Europetrola ostao kao direktor.

Sumnja u malverzacije

Policija ga je krajem 2010. godine sumnjičila za gospodarske malverzacije tijekom preuzimanja tounjskog IGM-a te prijeveru tešku skoro 27 milijuna kuna, a Kalem je i to sve opovrgnuo te za stanje u IGM Tounju prozivao bivšeg vlasnika Ivana Pađena. Danas Kalem u Rijeci posjeduje vilu s bazenom od 1450 m2 koju okružuju zelenili i kovana ograda, vlasnik je nuza parcela u Kastvu, na Zametu, u Čavlima na Grabovštini, a ovaj otac troje djece iza sebe ima i bogatstvo teško preko 30 milijuna eura.