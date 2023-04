‘BORBA JOŠ NIJE GOTOVA’! Vujčić o inflaciji ove godine: ‘Moramo gledati na plaće’

Autor: Ivana Jurišić

Iako inflacija već četvrti mjesec zaredom pada, guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić je gostujući na Regionalnom financijskom forumu rekao kako borba još nije gotova.

“Temeljna inflacija je još visoka i pitanje je u kojoj će se mjeri pad cijena energenata i sirovina preliti na nju, osobito dok se ubrzava rast plaća”, rekao je Vujčić dodavši kako je inflacija prije svega počela padati zbog pada cijena energije, no temeljna inflacija ostaje rastuća.

“Inflacijske pritiske podržava tržište rada koje je nekarakteristično snažno za dvije krize kroz koje je prošlo. Stope zaposlenosti su se nastavile podizati, a nezaposlenosti padati. S druge strane, profiti poduzeća su isti ili su čak rasli, čak i tijekom pandemije”, rekao je Vujčić i dodao kako se već u prvom kvartalu vidi kako bi u ovoj godini plaće mogle postati generator inflacije.





“U prvom kvartalu imamo snažan porast plaća pa su realne plaće, unatoč visokoj stopi inflacije, već u plusu”, kazao je Vujčić.

Plaće generator inflacije

Na pitanje je li porazna činjenica da većina domaće inflacije nije uvozna nego je narasla zbog profita i marži tvrtaka, guverner je rekao da su jedinični profiti imali veći doprinos 2022. porastu stope inflacije nego jedinični troškovi rada, ali to ne znači da ćemo u 2023. vidjeti istu situaciju, jer su u prvom kvartalu plaće snažno porasle i mogle bi imati snažniji utjecaj na inflacijske pritiske nego jedinični profiti poduzeća.

Što se tiče rekordnih zarada tvrtki, Vujčić je rekao kako tvrtke uvijek pokušavaju povećati zaradu, to je logika kojom djeluju i to rade u okvirima koji im to omogućavaju.

Govoreći zašto kamatne stope na depozite u Hrvatskoj rastu sporije nego u drugim članicama eurozone, rekao da banke u Hrvatskoj imaju veliku količinu viška likvidnosti koja dovodi do manjeg rasta kamatnih stopa nego što je to u drugim zemljama.