Bolest hara Europom, pojavile se stotine slučajeva: ‘Izbjegavajte ovaj kebab’

Autor: I.G.

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) izvijestio je o zabrinjavajućem porastu slučajeva oboljenja salmonelom u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama od početka ove godine. Prema najnovijim podacima, zabilježeno je čak 355 slučajeva u 15 europskih zemalja, a bakterija je uspjela prijeći Atlantik i izazvala oboljenja i u SAD-u.

Simptomi infekcije uključuju osjećaj mučnine, proljev, ponekad i povraćanje, trbušne bolove te blago povišenu temperaturu. Iako ovi simptomi obično traju nekoliko dana i kod inače zdravih osoba prolaze bez posebne terapije, mališani, bolesnici i starije osobe su podložniji dehidraciji i drugim komplikacijama. Stoga se preporučuje hitna konzultacija s liječnikom u tim slučajevima.





Ne zna se izvor zaraze

Unatoč naporima europskog centra, utvrđivanje izvora zaraze predstavlja veliki izazov zbog tri različite skupine bakterije Salmonella Enteritidis ST11 koje su identificirane.

Najvjerojatniji izvor zaraze je piletina, posebice ona pripremljena za kebab. Ranije ovog ljeta, izvor zaraze je lokaliziran u sedam pogona za preradu mesa u Poljskoj i jednom u Austriji, no mikrobiološka analiza tih pogona je dala negativne rezultate, ukazujući da salmonele nisu pronađene u tim pogonima.

Mikrobiološka analiza svih tih pogona je ispala – negativna, dakle tamo salmonele nema. Istovremeno se i dalje pojavljuju slučajevi salmonele, u pravilu kod osoba koje su pojele kebab s piletinom.

Bakterija umire na visokoj temperaturi

Unadležnosti Europske komisije zapravo postoji i Sustav za brzo otkrivanje opasnosti u živežnim namirnicama i stočnoj hrani (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), ali i preko tog sustava se do sad nije moglo doći do izvora tih bakterija, prenosi Deutsche Welle.

Bakterija salmonele se zapravo uništava zagrijavanjem mesa već na 70 stupnjeva Celzijusa tako da je možda tih bakterija bilo i drugdje, ali su u normalnom procesu kuhanja nestale. No kod kebaba je drugačije, osobito ako se ne pazi da je odrezano meso dobro pečeno – što nije rijetko slučaj.