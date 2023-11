Bojana preselila u zemlju o kojoj sanjaju brojni Hrvati: ‘Pelene su jeftinije od kruha’

Autor: Z.S.

Bojana Todorov Vojvodić (38) od 2019. godine živi i radi u Norveškoj. Kako je otkrila, tamo je otišla zbog posla, a sada je odlučila progovoriti o životu u toj zemlji.

“S obzirom na to da su farmaceuti jako tražena i deficitarna profesija, predstavnici nekih lanaca ljekarna dolazili su u Srbiju regrutirati farmaceute. Moje je bilo naučiti jezik, pošaljem svoju licencu u Norvešku na priznavanje i čekam trenutak njihovog dolaska. Neke informacije su zlata vrijedne, tako je i meni ta informacija da će mi netko gotovo doći ‘na noge’ na razgovor za posao, zauvijek promijenila život”, ispričala je za Nova.rs Todorov Vojvodić.





Tamo ju je pak prvog radnog dana zatekao ju je šok jer je odjednom morala slušati novi jezik sedam sati dnevno.

Različiti dijalekti

“Pritom, kada stignete u Norvešku, ljudi pričaju različitim dijalektima apsolutno posvuda, čak i na televiziji. To je dio njihovog identiteta i oni kažu da pričaju dijalektom čak i kada pričaju s kraljem Norveške. Ipak, bez obzira na to što sam stranac, ja se nisam tako osjećala. Kolege, a i pacijenti su me vrlo brzo lijepo prihvatili i svakodnevno mi pomagali, kako da svladam način rada u apoteci, tako i da naučim nove riječi. Kolege su bile tu za mene za sve što mi je trebalo, jer kada ste novi u jednoj zemlji, učite doslovno od nule kako sve funkcionira, od sortiranja smeća, pa do stranice Poreze uprave”, kazala je.

Plaća nije razlog

Iako su plaće u Srbiji bile dosta niske, to nije bio bio glavni razlog njezina odlaska.

“Htjela sam otići najviše zbog toga što farmacija u Srbiji odavno ne liči na farmaciju, i zbog uvjeta rada, prije svega jer se u Srbiji i vikendima radi do 22, 23 sata navečer”, rekla je.

“Meni je bio cilj da imam više slobodnog vremena, kako bih se posvetila sebi, ali i bebi kada jednog dana dođe, a došla je u kolovozu ove godine”, dodala je i otkrila kako radi tek svaku treću subotu u mjesecu.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli BOJANA HEDONISTA-ŽIVOT U NORVEŠKOJ (@bojanahedonista)

Dosta slobodnog vremena

Svi praznici u Norveškoj vrijede i za privatni, ne samo za državni sektor, pa osim pet tjedana godišnjeg odmora, ima i dodatne slobodne dane.

“Za mene su slobodno vreme i, naravno, kolege, uvijek prioritet ispred plaće”, kaže Todorov Vojvodić. Međutim i plaća nije loša pa od mjesečnih primanja može da sama platiti rentu za kuću, račune, a potom, od onoga što preostane, živi normalan život. Iako inflacija nije zaobišla preskočila ni Norvešku jedna je ključna razlika u odnosu na Srbiju.









Rastu svake godine

“Inflacija se ovdje ne osjeti toliko, jer se svake godine povećava plaća i za to se bori sindikat. Tako da plaće, u suštini, prate inflaciju. Neke stvari ovdje zaista jesu jeftinije. Kozmetika je u apotekama stalno na 30, 40 ili 50 posto popusta i te akcije traju cijeli mjesec, pa sljedećeg mjeseca bude neka druga kozmetika snižena, a originalne cijene, prije sniženja, su identične kao kod nas. Prije nekoliko dana sam na svojim profilima na društvenim mrežama pričala kako su pelene u Norveškoj jeftinije od kruha i zasta jeste tako”, navodi.

Prema njenim riječima, paket pelena za bebu košta 39 kruna, što je oko 3,30 eura.

“Plus, ovdje je uvijek aktualna akcija u svim dućanima, na jedan kupljeni paket pelena ide jedan gratis, a isto je i za higijenske uloške”, kaže Bojana Todorov Vojvodić. S druge strane, navodi kako koji kupuje košta 45,5 kruna, što je oko 3,80 eura.

Ostale cijene slične

“Nedavno smo mijenjali ljetne gume za zimske i ta usluga ovdje košta 450 kruna, odnosno 38 eura”, dodaje i navodi kako su joj ljudi s Balkana koje poznaje rekli da su ostale cijene uglavnom slične. No, ono što je primijetila je da je meso u Norveškoj skuplje. Također, ističe da više koštaju i usluge frizera, zubara i slično. Ipak, kada se usporede plaće, razlika nije toliko velika.

“Treba uzeti u obzir da je ovdje viši standard, pa samim time i cijene rada”, kazala je.

Što se tiče troškova života jedne tročlane porodice, na mjesečnom nivou oko 1.000 eura ode na hranu. Još toliko košta i iznajmljivanje kuće u kojoj živi sa suprugom i djetetom.

“Gorivo je oko dva eura, ali mi koristimo električni automobil, a osim što ne zagađuje zrak, to je jeftinija opcija. Cijene odjeće su iste kao u Srbiji, s tim što ovdje popusti idu od 30 do 70 posto, pa odličnu zimsku opremu za skijanje možete kupiti na proljeće po 70 posto nižoj cijeni”, navela je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli BOJANA HEDONISTA-ŽIVOT U NORVEŠKOJ (@bojanahedonista)

Loša strana

Otkrila je i da se u Norveškoj sve se plaća karticom, a osim jezika za koji kaže da je drastično drugačiji od srpskog i smisla za humor, ostale stvari su slične.

Kao lošiju stranu navela je činjenica da se Norvežani ne druže mnogo, ali da su uvijek spremani pomoći.

“Nije lako steći Norvežanina za prijatelja, ali kako oni kažu, ako ti jednom postanu prijatelji, onda je to za cijeli život”, rekla je i za kraj poručila da se ne bi vratila u Srbiju.